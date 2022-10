Le mélange annuel de houblon Pink Boots permet de financer des bourses d'études pour les femmes dans l'industrie de la bière et de l'alcool

YAKIMA, Washington, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des agriculteurs, est heureux d'annoncer l'ouverture des précommandes de son 6e mélange annuel Pink Boots Blend en partenariat avec la Pink Boots Society (PBS). La PBS est un organisme international à but non lucratif dont la mission est d'aider, d'inspirer et d'encourager les femmes et les personnes non binaires dans l'industrie des boissons fermentées et alcoolisées par le biais de l'éducation.

Brewers celebrate women and non-binary individuals in the beer and alcohol industry with annual Pink Boots Blend from Yakima Chief Hops. Portion of the sales are donated to Pink Boots Society scholarship funds. Photo Credit: Wicked Barley Brewing.

Le Pink Boots Blend est un mélange annuel de houblon qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de YCH en faveur de l'autonomisation des personnes dans l'industrie de la bière artisanale. YCH et la Pink Boots Society travaillent ensemble depuis six ans pour soutenir les femmes et les personnes non binaires, et ont récolté plus de 500 000 dollars pour financer des bourses d'études grâce au mélange Pink Boots.

Les membres de la PBS sélectionnent ensemble le mélange, puis une liste de précommandes est ouverte pour la communauté des brasseurs artisanaux intéressés par le brassage d'une bière Pink Boots. Une partie du bénéfice des ventes est reversée au fonds de bourses d'études de la PBS. Cela permet aux femmes et aux personnes non binaires de bénéficier d'une formation dans le secteur.

La date limite d'inscription est le 31 décembre, ce qui laisse le temps d'expédier et de brasser la bière avant la Journée internationale de la femme, le 8 mars, date à laquelle PBS organise sa « Journée de brassage en collaboration avec Pink Boots ». Les brasseurs sont encouragés à s'inscrire à cet événement et à rejoindre la tradition grandissante de l'industrie mondiale de la bière artisanale qui inspire la communauté, la diversité et l'autonomisation. Rendez-vous sur www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/6th-annual-pink-boots-blend pour en savoir plus et sur pinkbootssociety.org pour vous inscrire à la journée de brassage.

À propos de Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des exploitants agricoles, dont la vocation consiste à mettre en relation les brasseurs et les exploitations familiales de houblon. Active depuis plus de 30 ans, la coopérative est devenue plus qu'un simple fournisseur de houblon. C'est un leader en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle, ainsi qu'une ressource pour les brasseurs, qui fournit des produits reposant sur des solutions et la recherche de pointe dans son secteur. YCH défend le développement durable et des causes sociales importantes, et œuvre à soutenir l'environnement et les collectivités qui l'entourent. https://www.yakimachief.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923135/Wicked_Barley___Yakima_Chief_Hops_PR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg

SOURCE Yakima Chief Hops