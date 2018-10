Le Mexique se prépare pour la Fête des Morts

Le pays offrira de nombreuses expériences hautes en couleurs aux millions de visiteurs attendus pour les célébrations de cette tradition millénaire. Les festivités débuteront à Mexico le 27 octobre avec la troisième édition de la Parade.

PARIS, le 18 Octobre 2018 /PRNewswire/ -- Pendant que le Mexique se prépare à célébrer la Fête des Morts, les visiteurs du monde entier sont invités à vivre cette fête unique. Tout le pays, de l'île Janitzio au Michoacán, en passant par les villes de Chiapas et le grand Zócalo de Mexico, s'habillera aux couleurs traditionnelles et accueillera des millions de visiteurs pour participer à l'une des plus spectaculaires célébrations qui existent.

Nommée patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2008 par l'UNESCO, la Fête des Morts est une expérience inoubliable pour les visiteurs comme pour les locaux. C'est un héritage ancestral provenant de différentes cultures préhispaniques, associé à la célébration de la fête de la Toussaint catholique. Les festivités ont lieu de la fin octobre à la première semaine de novembre. Sur la base de croyances populaires, les défunts reviennent chaque année pour rendre visite à leurs proches et profiter d'offrandes, souvent boissons et nourriture.

«C'est une tradition qui s'est mêlée à la culture populaire et est devenue une célébration qui appartient à tout le monde. Nulle part ailleurs, les visiteurs ne peuvent vivre une fête aussi colorée, magique et surréaliste», déclare Hector Flores Santana, directeur général de Mexico Tourism Board (MTB). «Notre diversité culturelle est l'une des raisons pour lesquelles le Mexique est devenu le 6ème pays le plus visité au monde. Cette célébration rend hommage au passé et à nos ancêtres et constitue une invitation pour visiter et comprendre pourquoi le Mexique est un monde à part.»

La Fête des morts au Mexique est l'une des célébrations les plus importantes au monde. Elle attire chaque année plus de 7,5 millions de visiteurs du monde entier qui souhaitent faire l'expérience de ces traditions culturelles et gastronomiques. Selon les chiffres du Secrétariat du Tourisme du Mexique (SECTUR), les célébrations des 1er et 2 novembre généreront des recettes de plus de 208 millions de dollars américains pour le secteur du tourisme.

L'ensemble des rites et des traditions mises en valeurs dans le pays pendant cette fête, tant dans les villes que dans les villages, sont principalement localisés dans les États de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi et de Mexico.

De plus d'un kilomètre de long et avec les États d'Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán et San Luis Potosi comme invités exceptionnels, le traditionnel défilé de la Fête des Morts se tiendra à Mexico pour la troisième fois le samedi 27 octobre. Des crânes, des chars et des catrinas plus grands que nature, passeront par le Paseo de la Reforma, le monument de La Estela de Luz et par le Zocalo, qui deviendront le théâtre d'offrandes pour les défunts. Des concerts gratuits de rock, de jazz, de blues et de musique traditionnelle mexicaine clôtureront cette journée riche en couleurs et en saveurs.

L'année dernière, le défilé a attiré plus d'un million de visiteurs et plus de 1 500 bénévoles qui ont remplis la ville d'énergie et de joie. Ces nombreux volontaires venaient de différentes régions du Mexique et même d'ailleurs. Cette année, près de 2 000 organisateurs et bénévoles sont attendus.

La Fête des Morts au-delà du Mexique

Dans le cadre des actions menées par le MTB et le SECTUR cette année, la Fête des Morts voyage au delà du pays avec son slogan «Cœur du Mexique» qui a permis à différentes villes d'Amérique du Nord et d'Europe de participer à la fête. Des représentations de personnalités uniques telles que El Charro, Frida et Diego se sont rendues sur des sites emblématiques du monde entier, notamment Central Park à New York, la Tour CN à Toronto, la Colonne de la Victoire à Berlin et la Tour Eiffel à Paris. «Cœur du Mexique» est une invitation pour les habitants de ces villes à se rendre au Mexique et à découvrir la Fête des Morts.

La ville de New York bénéficiera également d'un avant-goût local de la célébration au Musée américain d'Histoire naturelle les 2 et 3 novembre. En collaboration avec l'État d'Oaxaca et de la chaîne MTB, le musée abritera des autels dédiés à des espèces animales disparues, ainsi qu'un marché artisanal, des danses, de la musique et des démonstrations artisanales afin de faire découvrir Oaxaca et la Fête des Morts aux visiteurs.

Pour en savoir plus sur la Fête des Morts

Au Mexique, la mort fait partie du cycle de la vie et est célébrée depuis la période précolombienne. Par exemple, dans la mythologie aztèque le défunt a entrepris un long voyage avant d'atteindre Mictlán, la région des morts.

Les divers éléments et rituels associés à la célébration font que la Fête des Morts ne ressemble à aucun autre jour férié au monde. Les familles créent des autels dans leurs maisons et offrent à l'âme de leurs proches leurs aliments et objets préférés ayant une valeur sentimentale. Parmi les objets typiques, citons la fleur de cempasuchil et le délicieux pan de Muertos.

Les traditions varient à travers les régions, certaines sont propres aux États et aux villes du Mexique.

Année après année, Aguascalientes présente le festival de las Calaveras qui rend hommage à l'artiste José Guadalupe Posada , créateur du célèbre «Catrina» , symbole des célébrations de la Fête des morts.

présente le festival de las qui rend hommage à l'artiste José , créateur du célèbre , symbole des célébrations de la Fête des morts. Guanajuato accueille la célèbre Parade Catrinas, qui a lieu le 1er novembre, dans laquelle les gens s'habillent comme les personnages à partir d'un thème qui change à chaque édition.

accueille la célèbre Parade Catrinas, qui a lieu le 1er novembre, dans laquelle les gens s'habillent comme les personnages à partir d'un thème qui change à chaque édition. L'une des plus grandes fêtes à Veracruz est le festival Mictlán, qui accueille des spectacles musicaux et divers artistes.

est le festival Mictlán, qui accueille des spectacles musicaux et divers artistes. À Oaxaca , les habitants construisent la Plaza de la Muerte, où les visiteurs peuvent se perdre parmi les produits artisanaux spécialement conçu pour l'occasion. Pour cela, des comparsas traditionnels (groupes de chanteurs) jouent de la musique pendant plus de 20 heures pour la célébration des «Muerteadas» traditionnels.

, les habitants construisent la Plaza de la Muerte, où les visiteurs peuvent se perdre parmi les produits artisanaux spécialement conçu pour l'occasion. Pour cela, des comparsas traditionnels (groupes de chanteurs) jouent de la musique pendant plus de 20 heures pour la célébration des traditionnels. À San Luis Potosí, le Xantolo est la fête la plus importante de la région. Le 1er novembre est dédié à une veillée de prière. Le 2 novembre, dans les communautés autochtones, il est de coutume d'apporter des offrandes aux panthéons et d'orner les tombes de fleurs pour les âmes qui, selon la croyance resteront sur la terre le mois entier.

L'île de Janitzio dans le Michoacan rend hommage aux «angelitos» - ceux qui sont décédés enfants - lors d'une procession nocturne le 1er novembre. Les canoës sont ornés de nombreuses bougies, accompagnés de plats délicieux et de musique pour accueillir ceux qui reviennent de la mort.

rend hommage aux - ceux qui sont décédés enfants - lors d'une procession nocturne le 1er novembre. Les canoës sont ornés de nombreuses bougies, accompagnés de plats délicieux et de musique pour accueillir ceux qui reviennent de la mort. À Mexico , des millions de visiteurs se réunissent dans le panthéon San Andrés Mixquic pour accueillir les âmes des morts au coucher du soleil; et à Xochimilco , où la mise en scène de La Llorona attire année après année les habitants et les étrangers.

Le Mexique est le sixième pays le plus visité au monde

Des célébrations telles que la Fête des Morts ont fait du Mexique l'une des destinations préférées du tourisme international. Le pays a enregistré 39,3 millions de visiteurs internationaux en 2017, ce qui en fait le sixième pays le plus visité au monde selon l'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (OMT). L'année dernière, les aéroports mexicains ont reçu 637 700 vols intérieurs et internationaux, pour 68 millions de personnes. C'est une augmentation de 2,2% du nombre de vols et de 9,3% du nombre de passagers par rapport à l'année précédente.

Pour plus d'informations sur la Fête des Morts, rendez-vous sur https://www.visitmexico.com/day-of-the-dead .

