Le ministère de la Justice saoudien annonce le lancement officiel de l'initiative « Publishing in English » pour ouvrir des canaux de communication avec les anglophones

RIYAD, Arabie saoudite, August 1, 2018 /PRNewswire/ --

Le ministre de la Justice saoudien, Waleed Al Samaani, a officiellement lancé le nouveau projet du ministère visant à publier en anglais des actualités, des rapports et du contenu auprès de plusieurs organes de presse à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume, ainsi que sur des plateformes numériques et sociales. Cela fait partie de son initiative « Mettre en avant les caractéristiques judiciaires et diffuser la culture de la justice au niveau national et international », qui est l'une des nombreuses initiatives du ministère dans le cadre du Plan de transformation nationale 2020.

Il a également annoncé le lancement officiel d'un compte Twitter en anglais (@MojKsa_EN) pour attirer l'attention des membres du public anglophone, les familiarisant avec le système judiciaire et juridique d'Arabie saoudite et les informant de leurs droits et devoirs légitimes.

« Ce projet fait partie d'un plan plus vaste du ministère pour accroître sa présence sur les réseaux sociaux afin d'ouvrir le dialogue avec les anglophones à l'intérieur et à l'extérieur de l'Arabie saoudite », a déclaré Majid AlKhamis, directeur des communications médiatiques et institutionnelles au sein du ministère.

« Nous cherchons à établir une plateforme interactive sur les médias sociaux et numériques à l'intention des anglophones, afin de les aider à mieux comprendre le système judiciaire du Royaume et de les informer sur les services et procédures à disposition de ceux qui veulent bénéficier des services juridiques », a ajouté M. Al Khamis.

Le projet diffusera les connaissances légales nécessaires parmi le public pour permettre aux gens de bénéficier des services judiciaires mis à leur disposition par le bais du portail, des plateformes de réseaux sociaux et autres plateformes du ministère.

Le projet se concentre sur la diffusion de messages pour attirer l'attention, en utilisant des vidéos et des graphiques pour engager le public. Nombre de ces messages se concentrent sur les tribunaux de commerce et les droits des investisseurs ainsi que sur les procédures judiciaires devant les tribunaux pour s'assurer que les investisseurs étrangers connaissent les règlementations. Ils diffusent également les rapports et actualités les plus importants qui intéressent le public et mettent en avant les droits de la famille, des enfants, des femmes et des travailleurs.