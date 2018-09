Le ministère des Affaires étrangères confirme l'envol de l'économie thaïlandaise

La croissance du PIB au premier trimestre de cette année a atteint 4,8 %, soit le niveau le plus élevé en 5 ans. Elle découle en partie d'une forte progression de 6 % des exportations de biens et de services, ainsi que d'une augmentation des investissements dans le secteur privé et dans le secteur public, s'élevant à 3,1 % et 4 % respectivement. Le ministère du Commerce a également annoncé que les exportations thaïlandaises au cours des 6 premiers mois de 2018 avaient progressé de 11 %, soit le niveau le plus élevé en 7 ans.

Plusieurs institutions internationales partagent le même optimisme concernant la Thaïlande. Selon les projections du Fonds monétaire international (FMI), la forte croissance du royaume devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et pour une grande partie de 2019. La Banque asiatique de développement (BAD) a récemment revu à la hausse ses prévisions de croissance en Thaïlande, le seul pays du Sud-Est asiatique à avoir obtenu cette distinction.

Le « taux d'utilisation des capacités de production » est une mesure qui permet d'évaluer la performance d'une économie et de l'utilisation des facteurs de production. En 2018, cet important indice a augmenté d'environ 63 % au premier trimestre 2014 à 72,4 % au premier trimestre 2018. Une fois encore, cela correspond au taux le plus élevé du pays au cours des 5 dernières années.

L'industrie florissante du tourisme en Thaïlande a joué un rôle essentiel dans la réussite économique du pays avec, presque chaque année, une augmentation du nombre de touristes étrangers – de 25 millions en 2014 à 35 millions cette année – soit une progression remarquable de 40 % en l'espace de quatre ans seulement. Ces touristes visitent toutes les régions du pays, mais il convient de relever que, depuis deux années consécutives, Bangkok a été sacrée « ville la plus populaire chez les touristes internationaux » par MasterCard.

La force globale de l'économie et le sentiment généralisé de confiance sont soulignés par l'indice de marché boursier de la Thaïlande, qui a enregistré un certain nombre de records au cours des quatre dernières années, passant de 1 376 points au premier trimestre 2014 à 1 776 points au premier trimestre 2018.

Les solides bases de l'économie du pays se manifestent dans quelques autres indices économiques essentiels. La balance courante de la Thaïlande a dégagé un surplus de 17,1 milliards de dollars américains au premier trimestre 2018, par rapport à 6,7 milliards de dollars américains au premier trimestre 2014. Au cours de la même période, les réserves internationales du pays, qui se situaient à 167 milliards de dollars américains il y a quatre ans, atteignent aujourd'hui plus de 211 milliards de dollars américains.

Ce surplus de la balance courante et ce haut niveau de réserves étrangères, conjugués au faible taux en permanence du chômage et de l'inflation, ont placé la Thaïlande dans une position économique très enviable. Ces chiffres sont la principale raison pour laquelle la Thaïlande a été désignée l'« économie la plus heureuse dans le monde » pour la quatrième année consécutive par le Bloomberg Misery Index.

D'autres publications internationales ont également classé l'économie thaïlandaise en haut de leurs classements, en particulier U.S. News and World Report qui, pour deux années consécutives (2016 et 2017), a placé la Thaïlande à la première place dans la catégorie « meilleur pays pour créer une entreprise ». En outre, la Thaïlande se classe à la huitième place dans la catégorie « meilleur pays dans lequel investir », ce qui démontre la confiance de la communauté internationale dans l'économie thaïlandaise.

Tous ces indicateurs traduisent les efforts inlassables déployés par le gouvernement actuel du Premier Ministre Prayut Chan-o-cha pendant ces quatre dernières années pour réformer l'économie thaïlandaise et offrir un meilleur niveau de vie à l'ensemble de sa population. Avec d'autres programmes en préparation, comme le Couloir économique oriental (CEO), l'avenir semble de plus en plus brillant pour la Thaïlande et son peuple.

