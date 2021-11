TOKYO, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Ministère de l'Environnement du Japon (MOEJ) a installé le Pavillon du Japon sur le site de la COP 26 (26ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques), qui se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, du 31 octobre au 12 novembre 2021. Le Pavillon offre la possibilité aux parties prenantes japonaises, notamment les entreprises, d'organiser des expositions et des séminaires. Le MOEJ organise également le Pavillon virtuel du Japon pour présenter les technologies et les actions en ligne.

- Aperçu du Pavillon du Japon à la COP 26

Pendant la COP 26, le MOEJ gère le Pavillon du Japon pour organiser des expositions et des séminaires, ainsi que le Pavillon virtuel du Japon, qui présente les technologies et les actions, afin de présenter les initiatives et les technologies environnementales du Japon pour parvenir à une décarbonisation mondiale et nationale.

Le 20 juillet 2021, le MOEJ a lancé un appel à candidatures pour l'exposition de technologies avancées de décarbonisation au Pavillon du Japon, et a sélectionné 12 expositions sur site ainsi que 33 expositions virtuelles (comme indiqué dans la pièce jointe 1).

En outre, les séminaires énumérés dans la Pièce Jointe 2 sont organisés au Pavillon du Japon.

Des informations détaillées sur les expositions et les séminaires ont été publiées sur le site Web suivant.

- Site web du Pavillon du Japon de la COP 26 :

http://copjapan.env.go.jp/cop/cop26/en/index.html

Pièce jointe 1 : Liste des expositions du Pavillon

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O1-QeC4v9P7.pdf

Pièce jointe 2 : Horaire provisoire du séminaire

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O2-30sBDuM5.pdf

