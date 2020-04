Le ministère de la Culture lance la première plate-forme en ligne au monde d'apprentissage de la calligraphie arabe et des arts décoratifs islamiques

La plate-forme Al Khattat (« le calligraphe ») est une initiative de l'« Année de la calligraphie arabe » et du « programme Qualité de vie » dans le cadre de la Vision 2030 du Royaume. Sous la supervision d'éminents calligraphes du Royaume et du monde arabe, la plate-forme favorisera les échanges culturels et permettra à des calligraphes renommés de partager leurs connaissances par l'intermédiaire de cours de formation, de projets et d'ateliers.

Al Khattat est le dernier exemple de l'engagement du ministère envers la transformation culturelle et numérique. Elle permet aux calligraphes en herbe et aux artistes établis d'explorer cet art ancien en toute sécurité, depuis chez eux, tandis que le monde lutte contre la pandémie de coronavirus.

La plate-forme donnera aux personnes intéressées d'apprendre l'art de la calligraphie arabe l'occasion d'assister à des cours dispensés par les meilleurs professionnels de l'industrie et offrira aux créateurs culturels une opportunité de dialoguer avec leurs pairs du monde entier. Les participants pourront choisir le style de calligraphie ainsi que le calligraphe dont ils souhaitent suivre le cours parmi tout un éventail de formations, y compris la calligraphie arabe, la dorure et la fabrication de panneaux de calligraphie. Les participants seront également invités à étudier la conception de polices de caractères et apprendront à créer des polices informatiques arabes.

Symbole de l'identité nationale, la calligraphie arabe, dont la beauté reflète la prospérité de la culture saoudienne, est profondément ancrée dans l'histoire du Royaume. Le soutien du ministère de la Culture à cette plate-forme témoigne de sa reconnaissance et de son respect envers cet art et son histoire, ainsi que de sa volonté de développer et de nourrir un écosystème culturel riche tout en partageant le patrimoine saoudien avec le reste du monde.

La plate-forme Al Khattat est accessible à l'adresse suivante : https://www.alkhattat.net

