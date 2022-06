Le ministère des Fonds de Développement et de la Politique régionale annonce la tenue de l'événement urbain le plus important pour la première fois en Europe centrale et orientale

VARSOVIE, Pologne, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pour la première fois en 20 ans d'existence, le plus grand et le plus important événement mondial consacré aux villes - le Forum urbain mondial (FUM) - aura lieu en Pologne, en Europe centrale et orientale. Pendant cinq jours, du 26 au 30 juin, Katowice deviendra la capitale de toutes les villes du monde. Le slogan de l'édition polonaise du FUM est : « Transformer nos villes pour un meilleur avenir urbain ». C'est une occasion unique de participer à un événement international et de décider de l'avenir des villes. L'inscription gratuite est ouverte jusqu'au 25 juin sur wuf.unhabitat.org.

Un débat axé sur les grands enjeux urbains

- Pour la première fois, le Forum urbain mondial va se tenir dans notre partie de l'Europe. C'est un grand honneur pour la Pologne et une marque de confiance de la part de nos partenaires des Nations unies. Lors de cet événement, nous montrerons, entre autres, l'impressionnante transformation que nos villes ont subie et nous partagerons nos expériences - a déclaré Grzegorz Puda, ministre des Fonds de Développement et de la Politique régionale.

Les discussions au FUM s'articuleront autour de sept thèmes :

Des villes équitables

Un avenir vert pour les villes

Innovation et technologie

Renforcer la résilience des villes

Planification et gestion urbaines

L'avenir de l'économie et des finances urbaines

Compte tenu de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et des gigantesques destructions commises dans les villes ukrainiennes, le thème de la reconstruction des villes après une guerre sera inscrit au programme à la demande de la Pologne.

Plus qu'une simple conférence

- Il est très important pour nous que le FUM11 ne soit pas seulement une rencontre d'experts et de praticiens, mais qu'il devienne aussi une attraction pour les habitants de Katowice et tous ceux qui visiteront la capitale de la voïvodie de Silésie à ce moment-là. Dans ce contexte, j'aimerais vous encourager à participer à l'Expo urbaine et à visiter les 11 zones que nous avons appelées « FUM dans la ville », a déclaré Małgorzata Jarosińska-Jedynak, vice-ministre des Fonds et de la Politique régionale, qui est également la plénipotentiaire du gouvernement pour la préparation du Forum urbain mondial.

L'exposition urbaine est l'attraction la plus intéressante du Forum urbain mondial et attire le plus grand nombre de participants. Lors de l'exposition urbaine, les pays, les villes et les entreprises installent leurs pavillons de promotion. Il s'agit souvent de constructions impressionnantes et intéressantes.

Une autre attraction pour les habitants sera les zones thématiques sous la bannière commune du « FUM dans la ville ». L'espace urbain accueillera, entre autres, une zone scientifique, une zone d'innovation, un cinéma urbain ou une scène musicale.

