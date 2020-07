Le ministère du Tourisme et de l'économie créative lance une campagne sur la mise en application du protocole de santé 'Indonesia Care'

À cette occasion, les Directives s'appliquant à la propreté, la santé, la sécurité et la durabilité environnementale (CHSE), qui font référence ci-dessous aux directives s'appliquant à la propreté, la santé, la sécurité et la durabilité environnementale pour les secteurs de l'hôtellerie, des restaurants et des cinémas, ont par ailleurs été promulguées par Wishnutama Kusubandio, ministre du Tourisme et de l'économie créative / directeur de l'Agence du Tourisme et de l'économie créative.

Il a souligné que la campagne « Indonesia Care », appelée aussi « I do care » ('je fais attention'), sert à prouver au monde entier que l'Indonésie se préoccupe fortement de l'intérêt collectif en se mobilisant pour le maintien de la propreté, de l'hygiène et des services, avec absence de contacts directs pour garantir la sécurité d'autrui. La société et les entreprises sont ainsi appelées à participer en faisant respecter l'assainissement et l'hygiène afin de susciter une plus grande confiance auprès du public.

Ont également assisté au lancement de la campagne « Indonesia Care », Dr S.H., M.H. (licence / maîtrise en droit) Agus Andrianto, directeur de l'Agence du maintien de la sûreté pour le Commissaire général de la police nationale de la République d'Indonésie ; Chand Parwez Servia, président de l'Office National du film indonésien (BPI) ; R. Kurleni Ukar, adjoint des Politiques stratégiques du ministère du Tourisme et de l'économie créative / Agence du Tourisme et de l'économie créative ; Nia Niscaya, adjointe du Marketing au ministère du Tourisme et de l'économie créative ; et Frans Teguh, directeur par intérim des Ressources et des institutions.

Wishnutama Kusubandio a convié toutes les parties concernées à s'associer à la campagne « Indonesia Care » avec la mise en œuvre d'une gestion des entreprises et du tourisme où l'absence de contacts directs assure la protection de l'hygiène publique, de la salubrité et des services.

L'application correcte de ce protocole où interviennent les chefs d'entreprise, le grand public et les communautés est d'une très grande importance stratégique. « Le secteur du tourisme et de l'économie créative peut redevenir actif et productif, mais il doit rester sûr en ce qui concerne la COVID-19, » a-t-il déclaré.

Nia Niscaya a expliqué que les directives publiées sur la mise en œuvre des CHSE font référence à des normes mondiales servant de directives techniques opérationnelles à l'attention des entreprises du tourisme et de l'économie créative, dont les diverses activités reprennent progressivement suite à la pandémie de la COVID-19.

« Les directives de ce protocole dérivent de façon détaillée du décret numéro HK.01.07/Menkes/382/2020 du ministre de la Santé relatif aux protocoles de santé destinés aux communautés dans les lieux et établissements publics dans le cadre de la prévention et de la gestion de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) avec contribution du ministère du Tourisme et de l'économie créative, » a précisé Nia.

Davantage d'informations à propos d'Indonesia Care et des directives pour la mise en œuvre des CHSE peuvent se trouver sur le site web indonesia.travel/indonesiacare.

Ceci aura également été l'occasion de diffuser le décret ministériel conjoint (SKB) du ministère du Tourisme et de l'économie créative / Agence du Tourisme et de l'économie créative et du ministère de la Culture et de l'éducation s'appliquant au Guide technique sur la prévention et la lutte contre la COVID-19 dans les secteurs de la culture et de l'économie créative pendant la période prescrite d'urgence sanitaire due à la COVID-19.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1213309/Indonesian_Ministry_of_Tourism_and_Creative_Economy.jpg

Related Links

http://indonesia.travel



SOURCE Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy