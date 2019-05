Le ministère saoudien de la Santé facilite l'accès aux services de santé grâce à une nouvelle application de prise de rendez-vous médicaux en ligne

Conformément à d'autres systèmes de santé, la technologie numérique joue également un rôle important dans la transformation du système de santé en Arabie saoudite. Le ministère saoudien de la Santé (MOH) s'est engagé vis-à-vis de la santé numérique. Son programme de transformation positionne la technologie numérique comme facteur clé pour concrétiser sa vision d'un système de santé entièrement intégré.

Le MOH adopte une approche mesurée pour avoir un impact significatif sur les patients mais aussi les prestataires de service, en investissant dans les technologies innovantes et avancées de santé numérique.

MAWID, qui signifie littéralement rendez-vous, est l'une des nombreuses initiatives numériques lancées par le MOH. Conçue pour permettre aux utilisateurs des services de gérer eux-mêmes leur parcours de soins, l'application centralise et automatise les demandes de rendez-vous médicaux à travers le système de santé en les reliant électroniquement et en rationalisant leurs opérations.

Grâce à MAWID, le MOH a réussi à supprimer les obstacles liés à l'échange des données afin que les prestataires de service puissent facilement partager leur calendrier de rendez-vous médicaux entre eux et avec les utilisateurs, qui ont désormais la possibilité de réserver et de gérer leurs rendez-vous médicaux de manière instantanée, à tout moment et où qu'ils soient, offrant ainsi une nouvelle façon d'accéder au service.

La fonctionnalité intégrée de MAWID lui permet de capter les principaux renseignements sur le patient, tels que l'évaluation de la satisfaction en temps réel, ce qui est très utile pour le MOH qui peut accéder à des données sur la santé pertinantes et de qualité d'une valeur inestimable pour continuer à façonner et à améliorer les services.

MAWID obtient déjà des résultats très intéressants et s'avère être un excellent exemple de l'impact de la technologie numérique. L'application a atteint au cours de sa première année une adoption presque complète, avec 98 % des hôpitaux et des centres de soins de santé primaires désormais reliés à MAWID et plus de 6,5 millions d'utilisateurs inscrits aux services en ligne. Elle a considérablement rationalisé et réduit les retards dans le système de prise de rendez-vous médicaux, avec, à ce jour, plus de 16 millions de rendez-vous médicaux déjà traités.

MAWID a un impact significatif sur l'expérience des patients. Des enquêtes effectuées auprès des utilisateurs révèlent un taux de satisfaction de 78 % en ce qui concerne l'utilisation de MAWID. Cela ajouté à l'introduction du centre d'appels du MOH, disponible en contactant le 937, le MOH intègre avec succès l'accès aux services de façon holistique et centrée sur la personne.

Le MOH saoudien ne s'arrête pas ici. MAWID n'est qu'une partie de sa stratégie numérique plus large visant à garantir que l'Arabie saoudite puisse réaliser sa vision et assurer un avenir meilleur à la santé de ses concitoyens.

« La réalité est que l'avenir se profile sous de meilleurs auspices grâce à l'utilisation des technologies dans les services de santé », a expliqué le Dr Tawfig AlRabiah, ministre saoudien de la Santé. « L'objectif du Royaume est de s'imposer en tant que chef de file dans ce domaine et MAWID permet de réaliser en partie cette vision. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/880432/Ministry_of_Health_MAWID_app.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/880433/Ministry_of_Health_MAWID_app.jpg

SOURCE Ministry of Health