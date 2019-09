Le ministère saoudien de la Santé lance « Ada'a Health » dans le but d'atteindre les objectifs sanitaires du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite

Fournir une méthodologie structurée et cohérente pour la sélection et la mise en œuvre d'initiatives axées sur des améliorations efficaces

Surveiller les performances des hôpitaux

Renforcer les capacités en matière de RH

Le programme a été lancé en 2016 dans 33 hôpitaux et est passé à 72 hôpitaux en 2018. Il comprend plus de 42 indicateurs clés de performance dans sept domaines hospitaliers.

Le programme Ada'a Health a eu un énorme impact sur la manière dont les soins sont dispensés aux patients et a donné lieu à plus de 1 500 améliorations ciblées qui sont mises en œuvre dans les hôpitaux. Cela a conduit à de nombreuses succès ayant eu un impact direct sur les patients et leurs familles. Parmi les réalisations les plus notables, il convient de mentionner la capacité à traiter plus de 85 % des patients dans les 4 heures suivant leur arrivée dans l'unité d'urgence et à réaliser des gains d'efficacité en générant un retour sur investissement de 50 pour 1.

Un facteur important est le bond en avant des capacités dans le domaine des RH, qui a permis à plus de 1 400 membres du personnel d'acquérir les compétences nécessaires pour sélectionner et réaliser les améliorations ciblées.

Le programme a été mis en œuvre pour répondre aux besoins des services de santé fournis pendant la saison du pèlerinage (Hajj), dans le but de saisir les activités quotidiennes et améliorer la prestation des soins tout au long de l'expérience du pèlerinage.

En raison de son impact significatif sur la prestation de soins de santé et la reconnaissance internationale en recevant le prix MCA « The International Project of the Year » en 2018, le ministère a lancé ce programme pour inclure plus de 150 hôpitaux et a incorporé plus de 730 centres de soins primaires avec une extension à 15 domaines hospitaliers.

« L'objectif est de pouvoir standardiser la mesure des indicateurs clés de performance et de les télécharger dans un tableau de bord qui aidera le ministère à surveiller les performances, à obtenir des observations pertinentes et à prendre des décisions qui fourniront en continu des soins meilleurs, plus sûrs et plus efficaces aux patients et aux citoyens du Royaume », a expliqué le Dr Tawfig AlRabiah, ministre saoudien de la Santé.

