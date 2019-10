Le ministère saoudien de la Santé propose des services de santé plus accessibles via son « Centre d'appel 937 »

Les services médicaux fournis par le Centre comprennent des soins de santé d'urgence et de routine. Les services sont assurés par des professionnels de la santé qui répondent immédiatement aux demandes de renseignements et, au besoin, orientent les appelants vers un service plus approprié. En dépit de l'expérience relativement récente du ministère de la Santé saoudien en matière de fourniture de services de consultation téléphonique, le public en Arabie saoudite y a de plus en plus recours. Au premier trimestre de 2019, le « Centre d'appel 937 » a reçu plus de 2 millions d'appels. Le nombre d'appels reçus par le Centre est d'environ 30 000 par jour. Un appel est répondu dans un délai de 15 secondes. À ce jour, le taux de satisfaction du public à l'égard des consultations téléphoniques fournies par le « Centre d'appel 937 » a atteint 85,19 %.