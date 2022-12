Le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales affirme lors de la conférence à Londres : « L'Arabie saoudite deviendra un leader dans la production durable de métaux, au profit de la transition vers la production sans émission ».

Son Excellence Khalid Al-Mudaifer, vice-ministre des Affaires minières, ministère de l'Industrie et des Ressources minérales du Royaume d'Arabie saoudite, a exposé les arguments en faveur d'un investissement urgent dans l'extraction et les chaînes de valeur des minéraux et des métaux en Arabie saoudite.

LONDRES, 3 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les délégués internationaux et les investisseurs miniers mondiaux participant à la conférence Mines and Money de Londres ont entendu comment l'Arabie saoudite affirme que la transition énergétique des hydrocarbures vers les énergies renouvelables lui ouvre la voie pour devenir un leader mondial dans la production durable et innovante de minéraux et de métaux, d'autant plus qu'une nouvelle super-région minérale vaste et largement inexploitée est en train d'émerger, s'étendant de l'Afrique à l'Asie centrale.

His Excellency Khalid Al-Mudaifer, Vice-Minister for Mining Affairs, Ministry of Industry and Mineral Resources, Kingdom of Saudi Arabia

Lors d'un des principaux discours de l'événement, son Excellence Khalid Al-Mudaifer a déclaré que les minéraux sont indispensables à la transition énergétique vers les énergies renouvelables :

« La décarbonisation, c'est-à-dire la transition vers une énergie sans émission, ne peut se faire sans minéraux et métaux ; une grande quantité de minéraux et de métaux. Nous devons intensifier les recherches et la production.

Rien qu'en termes de production d'engrais phosphatés, le Royaume est déjà devenu leader mondial.

Le Royaume a stabilisé les marchés de l'aluminium en construisant une ville industrielle qui se concentre sur l'extraction et la production de produits finis pour le monde. En outre, le Royaume a collaboré avec des fabricants de véhicules électriques réputés tels que Lucid Motors et des fournisseurs du secteur automobile tels que EV Metals pour construire un complexe intégré de fabrication de véhicules électriques.

Le vice-ministre a également mentionné des projets importants tels que le travail du Royaume dans le domaine de l'hydrogène, avec la création de la plus grande usine d'hydrogène vert au monde.

L'Arabie saoudite se dit prête à accueillir des investissements, non seulement dans la région du bouclier saoudien, mais également dans le but de contribuer à l'extraction de minéraux dans la super-région :

« Nous sommes bien placés pour développer l'exploitation minière et créer des chaînes de valeur intégrées. Nous avons un gouvernement et des politiques fiscales stables. Nous avons de l'expérience. Nous avons de l'énergie à bas prix. Nous avons d'excellentes infrastructures ».

Le vice-ministre a renouvelé l'invitation aux délégués à participer à la deuxième édition du Forum des minéraux du futur, qui vise à promouvoir l'avenir de l'exploitation minière, à attirer des investissements massifs et à établir des partenariats solides en Arabie saoudite et dans toute la super-région minière qui s'étend de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale.

Le Forum sera lancé le 10 janvier 2023, avec une table ronde influente composée de ministres du gouvernement et de leurs représentants, et sera suivi de deux jours de conférence et d'exposition auxquels participeront 6 000 délégués.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959961/Future_Minerals_Forum.jpg

SOURCE Future Minerals Forum