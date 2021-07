Le ministère saoudien des sports lance le « programme Fakhr » pour développer les aptitudes sportives des personnes ayant des besoins spécifiques

Initiative du ministère des sports du Royaume, le programme Fakhr est organisé par le comité paralympique saoudien et s'inscrit dans le cadre du programme de qualité de vie 2020 qui vise à améliorer la qualité de vie des résidents et des visiteurs du Royaume, comme le prévoit la Vision saoudienne 2030. Le programme Fakhr soutient également les efforts du Royaume pour donner à sa population les moyens de renforcer ses capacités nationales. De plus, elle s'inscrit dans le droit fil du message Vision 2030 de Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, qui décrit l'ambition du peuple saoudien et le potentiel de la jeune génération comme la véritable richesse du Royaume et les architectes de son avenir.

L'annonce officielle du programme Fakhr a été faite par le ministre saoudien des sports, SAR le prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal. Commentant le lancement de l'initiative, il a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer le programme Fakhr, qui sert un groupe cher à tous nos cœurs, car ils trouvent tout le soutien, l'attention et l'appréciation du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz et SAR le prince héritier Mohammad bin Salman bin Abdulaziz. »

« Le programme Fakhr est l'une des principales initiatives supervisées par le comité paralympique saoudien et s'inscrit dans le cadre du programme de qualité de vie. Elle vise à motiver les héros qui n'ont pas laissé leur situation les empêcher de contribuer et de participer au service de leur pays dans divers domaines. Nous considérons qu'il est de notre devoir, grâce au soutien continu de notre généreux gouvernement, de leur fournir un environnement sportif adéquat par le biais de divers programmes de réhabilitation et d'entraînement sportif de haute qualité et par la mise en place de camps d'entraînement aux niveaux national et international, afin de leur donner la possibilité de concourir et de représenter notre cher Royaume lors d'événements nationaux et mondiaux et de remporter davantage de succès », a-t-il ajouté.

Le programme se déroulera sur une année et comprendra la fourniture de services de santé et de réadaptation physique pour les participants saoudiens, hommes et femmes, avec un entraînement spécial pour chaque participant dans l'un des quatre domaines sportifs correspondant à leurs capacités (tir à l'arc, haltérophilie, basket-ball et athlétisme), en plus de la fourniture de membres prothétiques et de fauteuils roulants, selon les besoins, par des entreprises certifiées choisies par le comité paralympique saoudien. Le programme comprend également l'organisation de trois camps nationaux et internationaux pour environ 350 participants saoudiens, leur permettant de recevoir un entraînement professionnel dans chaque sport par des entraîneurs et des physiothérapeutes qualifiés. En plus d'améliorer leurs capacités et de leur permettre de pratiquer un sport de manière professionnelle, ces camps leur donneront également l'occasion de rejoindre des clubs sportifs locaux pour poursuivre leur entraînement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1571885/Saudi_Ministry_of_Sports_Launches_Fakhr_Program.jpg

SOURCE Saudi Ministry of Sports