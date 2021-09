Le ministre indien des Finances publie un rapport de l'ONU au Global FinTech Fest le 28 septembre

NEW DELHI et MUMBAI, Inde, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Smt. Nirmala Sitharaman, honorable ministre des Finances et des Affaires corporatives du gouvernement indien, a publié le Rapport des Nations Unies sur les paiements numériques responsables qui s'articule autour des bonnes pratiques pour la protection des consommateurs de produits financiers, plaçant les utilisateurs au centre de la numérisation des paiements, en particulier les femmes et les personnes vivant dans les zones rurales. Elle a dévoilé le rapport lors du Global FinTech Fest le 28 septembre. S'exprimant lors du Fest, organisé par le Fintech Convergence Council ( FCC ) et le Payments Council of India ( PCI ) of Internet and Mobile Association of India ( IAMAI ), ainsi qu'avec la National Payments Corporation of India ( NPCI ), la ministre des Finances a déclaré que l'Inde avait le taux d'adoption des Fintech le plus élevé de 87 % contre 64 % à l'échelle mondiale, ce qui établit le fait que l'Inde est une destination de choix pour les paiements et les activités numériques.