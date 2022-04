Le ministre turc des transports et de l'infrastructure, S.E. S.E. Adil Karaismailoğlu, a déclaré que « le plan de transport sur 30 ans de la Turquie est prêt »

« En tant que gouvernement qui a construit ce qu'il a promis et qui a dédié à son peuple ce dont il a rêvé, notre gouvernement se dirige vers son objectif d'une « Grande et Puissante Turquie » à pas fermes. Nos plans sur 30 ans sont prêts à permettre à la Turquie de prendre la place qui lui revient parmi les plus grandes économies du monde. Pour garantir le brillant avenir de notre jeunesse et la prospérité de notre peuple dès aujourd'hui, nous investirons 197,9 milliards USD dans les transports et les communications ferroviaires, routiers, maritimes et aériens d'ici 2053. Ces investissements contribueront à hauteur de plus de 1 000 milliards de dollars au PIB, 1,36 billion de dollars à la production et à l'emploi de 27,7 millions de personnes.

« Le plan directeur du transport et de la logistique » préparé par le ministère des Transports et des Infrastructures a été présenté lors de la réunion « Vision du transport 2053 » organisée le mardi 5 avril 2022, à Atatürk Kültür Merkezi à İstanbul. Visant à offrir les meilleures alternatives pour le transport de passagers en considérant tous les modes de transport avec une approche intégrée, ce Plan présente les étapes et les stratégies nécessaires au développement d'un secteur logistique compétitif pour le transport de marchandises.

« La charge du transport terrestre sera transférée aux chemins de fer »

Soulignant l'importance de transférer la part du transport routier de passagers et de marchandises vers les autres modes de transport pour maximiser le potentiel et la supériorité géographique de la Turquie, le ministre Karaismailoğlu a déclaré que le « Plan directeur des transports et de la logistique » accorde une attention particulière aux chemins de fer dans ce cadre et a ajouté « La part du transport ferroviaire dans le réseau turc de passagers et de marchandises sera augmentée. La part du transport ferroviaire de passagers passera de 0,96 % à 6,20 %, ce qui signifie une augmentation du nombre de passagers de 19,5 millions aujourd'hui à 270 millions. »

Le ministre des Transports et des Infrastructures a également déclaré : « Le plan directeur des transports et des infrastructures contribuera au développement économique de la Turquie et répondra aux attentes de notre population. Avec les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse, la Turquie disposera d'un secteur des transports plus durable, sûr, propre, accessible, inclusif, rapide et plus innovant sur le plan technologique. »

La Turquie a choisi le scénario durable et environnementaliste dans le cadre de son plan directeur pour le transport et la logistique.

Le ministre Karaismailoğlu a souligné que la réduction de la part du transport routier de passagers et de marchandises contribuera de manière significative à la réduction des émissions de carbone dues au transport.

Alors que la part du transport ferroviaire parmi tous les modes de transport est estimée à 0,96 % en 2023, ce chiffre atteindra 6,20 %, avec une augmentation 13 fois supérieure, en 2053 dans le cadre du « Plan directeur des transports et de la logistique ». Ainsi, si le transport ferroviaire de marchandises est estimé à 5,08 % en 2023, il atteindra 21,93 % en 2053, soit une augmentation multipliée par 7.

