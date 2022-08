Le modèle HAVAL DARGO de GWM dévoilé en Amérique du Sud suscite l'engouement pour une conduite diversifiée

BAODING, Chine, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, le modèle HAVAL DARGO de GWM a été lancé au Chili et au Pérou en Amérique du Sud, offrant une toute nouvelle expérience de conduite aux clients locaux.

GWM HAVAL DARGO Unveiled in South America, Igniting Passion for Diversified Driving

Pour permettre aux locaux de ressentir plus réellement la puissance de cette voiture, la société GWM a organisé un essai de longue distance pour le modèle HAVAL DARGO au Chili. Les modèles testés sont des versions à transmission intégrale, combinant le confort des SUV urbains et les performances de conduite des SUV tout-terrain. L'itinéraire du test de conduite débute à Puerto Montt et se termine à Puerto Varas en passant par le parc national Alerce Andino, traversant différents environnements de conduite, tels que des pistes tout-terrain et des routes pavées.

Les activités d'expérience multi-scénario ont attiré un grand nombre de pilotes testeurs qui ont participé avec enthousiasme, et de nombreux médias de renom ont émis des commentaires positifs.

Chileautos, le plus important site Internet local consacré à l'automobile, a déclaré que « le HAVAL propose un SUV doté d'un caractère tout-terrain, le HAVAL DARGO cherche à conquérir les amateurs d'aventure. »

Au cours de l'essai, le HAVAL DARGO se comporte bien dans la section tout-terrain, ce qui permet aux pilotes testeurs de s'amuser en dehors des sentiers battus. La capacité tout-terrain du modèle est renforcée par l'équipement d'un système intelligent de transmission intégrale et de blocages de différentiel à commande électronique sur l'essieu arrière. Le système de transmission intégrale peut ajuster intelligemment la puissance délivrée par les quatre roues et fonctionne avec les blocages de différentiel pour utiliser pleinement l'adhérence de chaque roue, permettant aux pilotes testeurs de traverser des environnements complexes en douceur.

L'un des pilotes testeurs a expliqué que « les performances de conduite du HAVAL DARGO sur les routes montagneuses ont largement dépassé mes attentes, et que l'adhérence et les performances du châssis du véhicule sont toutes deux excellentes. Il est capable de fournir un appui stable dans les virages et une expérience de conduite confortable. »

De même, lors de l'essai sur route pavée, le modèle offre un confort impressionnant. Les véhicules testés sont équipés de divers dispositifs intelligents, tels que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et l'aide au maintien dans la voie (LKA). Ces dispositifs offrent aux pilotes testeurs un confort et une praticité reposant sur la technologie. À titre d'exemple, le régulateur de vitesse adaptatif peut identifier avec précision la distance qui sépare le véhicule de celui qui le précède et ajuster automatiquement la vitesse, ce qui permet au conducteur de profiter d'une conduite plus détendue et plus pratique.

Le HAVAL DARGO associe un extérieur tout-terrain à un intérieur inspiré de la technologie, présentant aux pilotes testeurs une apparence robuste et des détails exquis. En ce qui concerne l'intérieur, le modèle dispose d'un habitacle spacieux, équipé de leviers de vitesse et d'une grande console centrale, rehaussant le sentiment de raffinement et l'atmosphère confortable.

« Son style unique, sa finition intérieure exquise et ses nombreuses configurations technologiques intelligentes séduisent, ce qui en fait un véhicule exceptionnel parmi les autres produits de la même catégorie sur le marché », a commenté La Tercera, un média chilien faisant autorité.

Selon les dernières données de vente publiées par GWM, le HAVAL DARGO a obtenu d'excellents résultats commerciaux en juillet 2022, avec une hausse des ventes mondiales de 45,36 % par rapport à l'année précédente.

GWM lancera prochainement cette voiture sur d'autres marchés, notamment dans les pays du Moyen-Orient, proposant ainsi une expérience de conduite diversifiée à davantage de clients.

