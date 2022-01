Le modèle HAVAL DARGO de GWM (nouvelle catégorie) entre sur le marché mondial

« Le modèle à l'échelle 3/4 HAVAL DARGO me convient très bien. Il est parfait à la fois pour mes trajets quotidiens et mes déplacements durant le week-end », a déclaré M. Ebrahim.

GWM a en fait conçu ce nouveau modèle à l'échelle 3/4 afin de créer une nouvelle catégorie à mi-chemin entre les SUV urbains et les SUV hors route. GWM explique que l'échelle 1/4 correspond aux familiales destinées aux déplacements, l'échelle 2/4, aux SUV urbains et l'échelle 4/4, aux SUV hors route utilisés en plein air. L'entreprise a fait des recherches sur les besoins des utilisateurs et a déterminé qu'il devrait aussi exister un nouveau modèle à la croisée entre SUV pur et dur et SUV urbain pour répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs au quotidien.

Ce nouveau concept donne au HAVAL DARGO non seulement une apparence robuste, mais aussi une configuration confortable. En ce qui concerne l'apparence, le HAVAL DARGO arbore une forme carrée, une grande calandre trapézoïdale, un pare-chocs avant massif et des phares ronds vintage faisant forte impression. En ce qui concerne la conception de l'intérieur, ce modèle est pourvu d'un habitacle spacieux, d'un volant multifonction, de nouveaux tableaux de bord et d'une console centrale.

Grâce à sa conception à l'échelle 3/4, le HAVAL DARGO serait à la fois le meilleur moyen de transport pour les activités quotidiennes et pour voyager d'un bout à l'autre du pays. Plusieurs modes de conduite, notamment « NORMAL », « SPORT », « MUD » (boue), « SAND » (sable) et « SNOW » (neige) sont activés par le système intelligent 4RM et les dispositifs de blocage du différentiel de ce modèle. Lorsqu'ils conduisent dans le désert, dans la neige ou dans d'autres conditions, les conducteurs peuvent activer les dispositifs de blocage du différentiel pour s'assurer une puissance constante et une sécurité accrue, et ainsi ne pas perdre le contrôle du véhicule en dérapant.

Pour prouver sa valeur au moyen de tests à l'étranger, le HAVAL DARGO a été examiné en primeur par les principaux médias automobiles d'Australie avant d'être lancé à l'échelle mondiale. Leurs recommandations étaient complètes et positives : « Ce véhicule apporte assurément un vent de fraîcheur dans le marché saturé des VUS de taille moyenne. Il ne manquera certainement pas de sortir du lot », a commenté CarsAdvice.

Le modèle à l'échelle 3/4 a été bien accueilli par les utilisateurs à son lancement en Chine en 2020. Il séduit de nombreux jeunes consommateurs pour son confort et sa puissante capacité hors route, et s'est au total vendu à plus de 100 000 unités en 2021.

L'entreprise indique que le modèle à l'échelle 3/4 HAVAL DARGO sera cette année lancé dans les marchés de la Russie, de l'Irak, du Chili et de l'Ukraine pour que plus de consommateurs puissent en découvrir le charme.

