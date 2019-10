Le modèle LH3350-120 de Zoomlion bat le record du monde de la grue à tour et flèche relevable montant à l'intérieur des bâtiments la plus grande au monde

« Le lancement de la LH3350-120, la plus grande grue à tour et flèche relevable montant à l'intérieur des bâtiments au monde, marque une étape importante dans la maîtrise des technologies de base de Zoomlion intégrées aux grues à tour et flèche relevable. Cette nouvelle avancée réalisée par Zoomlion mènera l'industrie des machines de construction à un niveau supérieur, renforçant ainsi l'influence et la compétitivité des marques chinoises sur le marché mondial des grues à tour », a déclaré le directeur général adjoint de Zoomlion et directeur général de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Co, Tang Shaofang.

Le marché international des grues à tour et flèche relevable a connu une demande croissante pour des produits de grandes dimensions. Les grues à tour et flèche relevable de très grandes dimensions montant à l'intérieur des bâtiments sont devenues les machines les plus prisées des constructeurs d'immeubles de grande hauteur, car elles sont capables de soulever des poids considérables en hauteur tout évitant les obstacles de manière extrêmement performante.

Le modèle LH3350-120 met en évidence l'efficacité et la rentabilité de la grue :

Grâce à une vitesse de levage de 100 m/min, qui garantit une bonne productivité tout en maintenant sa précision à une vitesse minimale de 8,5 mm/s.

Elle est dotée d'une cage autogrimpante interne de 73 mètres de haut, un nouveau record mondial pour l'industrie.

Elle réduit les coûts de construction de 35 % en diminuant la fréquence de montée à 600 mètres d'altitude dans les gratte-ciels de grande hauteur.

Comparé à des produits similaires, la grue LH3350-120 a une section transversale de 3,25 m x 3,25 m, ce qui améliore son adaptabilité dans des chantiers plus étroits.

En outre, cette grue géante de 120 tonnes est plus pratique à assembler, à démonter et à transporter, et ce grâce à la flèche d'équilibrage structurée du modèle qui est reliée à un palier supérieur et à un axe de goupille de positionnement à nœud standard et à une connexion boulonnée.

La LH3350-120 intègre également des technologies de base intelligentes et en réseau, telles que la commande proportionnelle électrohydraulique, la commande hydraulique et la commande à distance.

Ce produit révolutionnaire peut également être fabriqué sur mesure. Pour plus d'informations sur la personnalisation, rendez-vous sur http://en.zoomlion.com/channel/SalesAndServices.html.

« Alors que le taux d'urbanisation continue à augmenter, les immeubles de grande hauteur servant de points de repère pour les villes deviendront la norme. Au fur et à mesure que les rêves architecturaux audacieux se multiplient, Zoomlion sera prête à les transformer en réalité », a déclaré Tang.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. Aujourd'hui, la société commercialise plus de 460 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits couvrant dix grandes catégories.

