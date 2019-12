Le module de Quectel, basé sur le 9205 de Qualcomm, homologué par AT&T, une première au sein de l'industrie

SHANGHAI, 17 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de premier plan de modules d'IdO (Internet des objets), a annoncé aujourd'hui qu'AT&T avait certifié son module LPWA (réseau étendu à faible consommation d'énergie) de nouvelle génération, le BG95-M3, comme étant adapté aux réseaux LTE-M et NB-IoT de l'opérateur. Premier module cellulaire de l'industrie basé sur le modem Qualcomm 9205 LTE homologué par AT&T, le BG95-M3 permettra aux FEO de déployer immédiatement une gamme variée de dispositifs IdO en Amérique du Nord. Un large éventail d'applications pourront ainsi voir le jour, tels que des localisateurs d'actifs, des compteurs intelligents, des capteurs urbains intelligents et des localisateurs portables.

Le module BG95-M3 cible le marché international. Cette variante fortement intégrée est compatible avec les technologies Cat M1, Cat NB2, EGPRS et GNSS intégrée. Comparativement à son prédécesseur, le module est conforme à la Version 14 du 3GPP et offre des capacités améliorées en termes de consommation d'énergie, de débit de données, de fonction VoLTE, de technologie GNSS et de sécurité matérielle.

« Nous sommes ravis d'obtenir l'homologation d'AT&T. Cela réaffirme notre engagement à fournir à nos clients des produits fiables et de haute qualité », a déclaré Neset Yalcinkaya, vice-président, Produits, chez Quectel. « Avec sa consommation d'énergie ultra-basse et ses nombreuses fonctions améliorées, le module BG95-M3 va enrichir encore davantage les secteurs verticaux de l'IdO qui requièrent une connectivité étendue à faible consommation d'énergie et une rentabilité accrue. En plus du BG95-M3, notre famille de modules BG95 comporte de nombreuses variantes adaptées à différentes régions et applications, notamment les BG95-M1/M2/N1/M4/M5/MF. Ces modules empruntent le même chemin de certification, ont la même empreinte et peuvent se substituer les uns aux autres sans qu'il soit nécessaire de modifier le design de l'application. »

Le module BG95-M3 a reçu plusieurs certificats de conformité et approbations réglementaires à travers le monde, notamment FCC, IC, CE(RED), RCM, GCF et PTCRB. La fabrication en série débutera en janvier 2020.

L'article est disponible en intégralité sur le site Web de Quectel : http://www.quectel.com/infocenter/news/602.htm

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (code d'action : 603236.SS) est le premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, avec un large portfolio de produits qui couvre les technologies sans fil les plus récentes que sont 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. En tant que développeur professionnel de technologie d'IdO et fournisseur de modules cellulaires, Quectel est en mesure de fournir des services à guichet unique pour les modules cellulaires d'IdO. Les produits Quectel ont été largement utilisés dans les domaines de l'IdO/MM, comme le paiement intelligent, la télématique et les transports, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, la santé, l'agriculture et l'environnement. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web et les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

SOURCE Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.