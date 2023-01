Le module solaire HJT 700 Wp+ de Risen Energy inaugure l'ère de sa production en série

NINGBO, Chine, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy, le principal fabricant de modules solaires en Chine, a annoncé lors d'une conférence de presse organisée à Shanghai le 24 décembre que la société allait commencer la production en série des modules solaires Hyper-ion HJT. Song Yifeng, le chef de produit de Risen Energy, a prononcé un discours d'ouverture sur les progrès et les défis de l'industrialisation de la technologie à hétérojonction (HJT). Il a présenté le plan de l'entreprise visant à produire en masse les modules solaires Hyper-ion HJT, en soulignant que la refonte de l'écosystème des produits HJT de type N ainsi que la réduction des coûts et de l'empreinte carbone étaient au cœur de ce plan de développement.

Risen Energy a également révélé son intention d'augmenter sa capacité de production des cellules et modules solaires Hyper-ion HJT à 5 GW d'ici le premier semestre 2023, puis de la tripler pour l'amener à 15 GW au semestre suivant.

Depuis 2019, Risen Energy investit massivement dans la recherche et le développement de matériaux, d'équipements, de technologies et de processus liés à la technologie HJT. Cet investissement a permis à l'entreprise de prendre l'initiative dans le développement des avantages liés à la technologie HJT de type N, et d'innover dans la recherche de nouvelles possibilités qui aideront le secteur solaire à réaliser sa transformation technologique.

Risen Energy a également lancé des projets de développement ciblés pour des matériaux d'emballage spéciaux, un processus de conception pour l'étanchéité à l'eau et des solutions anti-atténuation, qui ont ouvert la voie à la production en série du module Hyper-ion HJT. De plus, la technologie brevetée de Risen Energy, Hyper-link, permet l'interconnexion de cellules ultra-fines avec une faible consommation d'argent, ce qui réduit les coûts tout en garantissant la puissance de sortie et la fiabilité du produit.

Grâce à ces innovations technologiques, la puissance de sortie du module Hyper-ion HJT de Risen Energy atteint 710 Wp, avec un rendement supérieur à 22,5 % certifié par TÜV SÜD. Il se caractérise également par un coefficient de température extrêmement stable et une bifacialité élevée allant jusqu'à 85 % ±5 %, capable de maintenir une puissance de sortie supérieure à 90 % après 30 ans d'utilisation. Le module est porté par la technologie de cellules ultra-fines de 100 μm et le processus à basse température de Risen Energy, ce qui se traduit par une empreinte carbone (CFP) inférieure à 400 kg eq CO2/kWc, c'est-à-dire bien en dessous de la moyenne du marché.

Le cadre en alliage du module Hyper-ion HJT présente une résistance exceptionnellement élevée par rapport à un cadre métallique conventionnel, la capacité de résistance à la déchirure de l'acier ayant augmenté de 20 %. Dans un souci de respect de l'environnement, Risen Energy a également réduit les émissions de carbone liées à la fabrication du cadre.

Le webinaire « Kicking off the heterojunction era » [Le coup d'envoi de l'ère de l'hétérojonction] aura lieu le 31 janvier 2023 de 10h00 à 11h00 du matin, CET. Rendez-vous sur le lien suivant pour vous inscrire gratuitement : https://www.bigmarker.com/pv-magazine-events/pv-magazine-Webinar-Kicking-off-the-heterojunction-era?utm_bmcr_source=pvi .

