Le module Vertex de Trina Solar atteint une puissance crête de 515,8 W dans le cadre d'un essai réalisé par TÜV Rheinland

Le module Vertex établit une nouvelle référence dans l'industrie avec sa très grande puissance de sortie basée sur des Wafers de 210mm.

CHANGZHOU, Chine, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd («Trina Solar» ou «l'Entreprise»), un des principaux fournisseurs mondiaux de modules photovoltaïques intégrés et de solutions d'énergie intelligente, a annoncé que son module Vertex est capable d'atteindre une puissance de 515,8 Wc, selon les résultats d'un test d'une évaluation indépendante menée par TÜV Rheinland. Il s'agit d'une autre avancée majeure et d'une étape importante survenant après l'annonce officielle du passage de la ligne pilote à la production de masse des modules Vertex le 18 mars et l'expédition de la première commande de Vertex le 27 mars.

Le Vertex est l'un des premiers modules de très grande puissance à être certifié par des organismes de contrôle internationaux. Il a passé avec succés le test IEC pour module photovoltaïque de TÜV Rheinland et obtenu les deux certificats pour la norme de performance des modules PV IEC 61215 et la norme de sécurité pour module PV IEC 61730.

Chris Zou, vice-président des services de l'énergie solaire pour le TÜV Rheinland Greater China, a déclaré: «Depuis que Trina Solar a commencé à développer des modules de très grande puissance, TÜV Rheinland a participé aux discussions et a partagé sa propre expérience en matière de sécurité et de fiabilité des produits. Le module Vertex de Trina Solar a passé avec succès le test complet et rigoureux de TÜV Rheinland avec une puissance de sortie à la pointe de l'industrie atteignant 515,8 Wc. Cet accomplissement démontre pleinement les prouesses de Trina Solar en matière de R. et D. et de production industrielle accumulées au fil des années. Nous félicitons Trina Solar concernant ses réalisations exceptionnelles en étant à l'avant-garde de la croissance de l'industrie et reconnaissons son esprit d'innovation.»

«Le Vertex a bâti une toute nouvelle plateforme technologique en intégrant et innovant sur une variété de technologies telles que les larges wafers de 210 mm, le multibusbar, le 1/3 cut wafer technology, la coupe non destructive des wafers et l'assemblage haute densité, nous offrant un aperçu de l'orientation future du développement tout en nous maintenant enthousiasmés par les possibilités», a déclaré Yin Rongfang, vice-directeur général et vice-président directeur chez Trina Solar.

«Avec le développement et l'amélioration de la chaîne industrielle, en particulier l'amélioration de la capacité d'approvisionnement en verre, ajouter une autre colonne de cellules au modèle actuel à cinq colonnes peut augmenter la puissance de sortie du module Vertex à plus de 600 W. En outre, avec un rendement de conversion des cellules PERC+ qui devrait dépasser 24 %, combinée à d'autres facteurs tels que l'optimisation de la conception du module, les améliorations de la tenue mécanique, la puissance de sortie des modules Vertex continuera d'augmenter. Ceci permet d'obtenir une direction et une voie à suivre pour le développement itératif de modules photovoltaïques, ce qui contribuera encore la baisse continue du BOS et du LCOE des systèmes PV», a ajouté Yin.

À propos de Trina Solar

