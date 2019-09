Le monde a un nouveau champion et c'est une barmaid - la Singapourienne Bannie Kang remporte la finale 2019 du Diageo World Class barman de l'année

Des milliers de barmans extraordinaires, venus des six continents, ont concocté d'innombrables cocktails avant d'être écartés lors de séries nationales, réduisant les compétiteurs à un groupe d'élite des meilleurs barmans du monde, au nombre de 53. Ils se sont qualifiés pour une série de défis de quatre jours aux Pays-Bas et en Écosse, et c'est Bannie qui a été proclamée meilleure barmaid du monde lors d'un événement exclusif, organisé dans le célèbre West End de Glasgow.

Simon Earley, le Directeur de Diageo World Class, a déclaré : « Cette année, la compétition a été l'une des plus relevées que nous ayons jamais eues. L'habileté et le talent des barmans qui se sont mesurés pour relever les différents défis étaient époustouflants. Bannie Kang est une magnifique gagnante et sa technique, son tempérament et son art, sont vraiment sortis du lot durant les quatre jours. »

À la distillerie Ketel One de Schiedam (Pays-Bas), les finalistes devaient créer des cocktails fondamentalement collectifs et influant positivement sur l'environnement. Propulsés en Écosse, à la distillerie Talisker sur une île de Skye balayée par les vents, une « boîte mystère » pleine d'ingrédients et d'accessoires leur a été remise, les invitant à combiner un joyau de Talisker.

La dernière halte était Glasgow et le carrefour culturel des boissons, d'une durée de quatre jours. Dans l'espace événementiel municipal SWG3 adapté pour l'occasion, les finalistes devaient élaborer des cocktails respectant, améliorant et complétant le célèbre single malt The Singleton ; concevoir un cocktail de trois petites consommations explorant le cœur frais des agrumes de Tanqueray No. Ten ; exceller dans un défi Johnnie Walker « Un verre highball dans une cannette » ; et remporter un concours de vitesse où les candidats étaient jugés par les légendes du métier sur leur capacité à préparer des cocktails de qualité en travaillant sous pression.

Simon Earley a ajouté : « À première vue, le Diageo World Class barman de l'année consiste à inviter les meilleurs barmans de la planète à participer à une grande compétition et d'utiliser les meilleurs spiritueux disponibles. En fait, c'est plus que cela, il s'agit d'amener tous ces immenses talents à collaborer et à apprendre des autres, pour qu'il y ait une émulation et que la culture des boissons s'enrichisse partout dans le monde, pour le plus grand plaisir de tous. »

Bannie Kang, la meilleure au monde cette année, a été choisie par un jury composé d'anciens lauréats, de mixologues primés, de théoriciens des boissons et de journalistes. Ces douze prochains mois, ils seront les ambassadeurs mondiaux des marques Reserve de Diageo, parcourant le monde et faisant partie des jurys lors des séries nationales du World Class, inspirant les espoirs pour 2020 et intronisant les champions régionaux, exauçant les vœux des clients dans les meilleurs bars du monde et étant les partenaires mondiaux de Diageo lors des Taste Festivals d'IMG.

Bannie Kang a révélé : « Ça a été une magnifique expérience, beaucoup de plaisir et de travail - un vrai tourbillon. Je voudrais féliciter tous les finalistes - tant boissons remarquables ont été créées cette semaine que le lauréat aurait pu être chacun d'entre-nous. J'ai beaucoup appris et je me suis fait des amis pour la vie. Ça a été un privilège de passer les cinq derniers jours avec eux, travaillant avec ces incroyables marques de spiritueux et participant à la meilleure compétition de barman du monde. La victoire est la cerise sur le gâteau. »

Depuis sa création en 2009, le Diageo World Class a révolutionné la culture des cocktails fins dans le monde. Plus de 300 000 barmans à travers le monde ont été soutenus, formés et inspirés par World Class et Bannie Kang est la onzième professionnelle d'élite à intégrer son Temple de la renommée.

Au cours de la finale, le lieu de la douzième finale annuelle du Diageo World Class barman de l'année a été annoncé : ce sera Sydney ! Andrew Oughton, le Directeur Marketing et Innovation de Diageo Australie, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis que Sydney accueille la plus grande et la meilleure compétition de barman au monde en 2020. Une ville qui se respecte est forcément un haut-lieu de la gastronomie et des boissons et nous avons hâte de présenter notre savoir-faire en septembre prochain. Préparez vos passeports et fourbissez vos armes dès maintenant, car les barmans australiens mèneront la charge avec créativité, flair et talent et vous montreront pourquoi nous avons eu deux gagnants au World Class en onze ans d'histoire de la compétition. Ce sera un vibrant hommage à l'hospitalité australienne et à notre riche et innovante culture des boissons. Vivement 2020 ! »

Rendez-vous sur www.theworldclassclub.com et suivez @WorldClass pour en savoir plus sur les dernières boissons, les tendances, les recettes de cocktails et des informations sur le secteur.

