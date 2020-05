Le moniteur/avertisseur portable de distanciation sociale Safe Spacer™ permet de faire respecter les distances de sécurité entre les personnes et de maintenir lieux de travail et espaces publics ouverts

Simple à utiliser, Safe Spacer intègre un algorithme en instance de brevet et est opérationnel dès sa sortie de la boîte, sans aucune configuration ni infrastructure particulière. Il peut être confortablement porté sur un bracelet, attaché à une dragonne ou placé dans une poche. Il offre des mesures ultra-précises de l'ordre de 10 cm/4 pouces, soit une précision dix fois supérieure à celle des applications Bluetooth.

Outre les usines, entrepôts et bureaux, le dispositif Safe Spacer peut également être utilisé par les personnes fréquentant des espaces publics tels que les écoles, les hôpitaux, les gymnases, les musées, les hôtels, les casinos, etc. Conçu pour une désinfection rapide et aisée, il est également étanche. Pour une manipulation minimale, Safe Spacer fonctionne sans fil au moyen de la technologie sans contact NFC ou de la technologie Bluetooth.

Chaque dispositif est doté d'une étiquette comportant un identifiant unique et d'une mémoire intégrée qui permet si on le souhaite d'associer les dispositifs aux noms des employés pour retrouver tout contact involontaire. Afin de maintenir le plus haut niveau de confidentialité, aucune donnée autre que l'identifiant et la proximité du dispositif n'est stockée.

Pour une utilisation plus avancée en milieu professionnel, une application iOS/Android est également disponible pour permettre aux services des ressources humaines ou de la sécurité d'associer des identifiants à certains employés, de consigner et d'exporter leur suivi quotidien sans collecter de données sensibles, de configurer des alarmes, de définir des seuils de distance/d'alerte personnalisés, etc.

Safe Spacer est fabriqué en Italie et développé par IK Multimedia, leader des équipements et logiciels de création musicale pour iPhone®, iPad® et Mac/PC depuis 25 ans, qui s'appuie sur son expérience dans la création de produits et d'applications audio sans fil. Son PDG, Enrico Iori, a déclaré :

« Nous avons créé Safe Spacer pour aider les ouvriers de notre usine en Italie à maintenir une distance de sécurité lors de la réouverture. Il est simple à utiliser, rapide à déployer, privé et sécurisé, de sorte qu'il peut être utilisé confortablement dans n'importe quelle situation. Nous espérons que cette solution aidera d'autres entreprises à se sentir également en sécurité lors de leur réouverture. »

Safe Spacer sera disponible au début du troisième trimestre directement auprès d'IK Multimedia au prix de 99,99 $/€ (hors taxes), avec possibilité de bénéficier de remises sur volume.

