Le Monténégro jette les bases d'un programme de résidence et de citoyenneté par investissement efficace

PODGORICA, Monténégro, November 23, 2018 /PRNewswire/ --

Le vote du cabinet a officialisé les paramètres du programme

Lors d'une séance du cabinet aujourd'hui, le gouvernement du Monténégro a voté les paramètres de son programme de résidence et de citoyenneté par investissement. Dernière nation européenne à rejoindre la liste mondiale des pays cherchant à attirer des investissements étrangers directs par le biais d'un tel programme, le Monténégro commencera à accepter des candidatures à partir du 1[er] janvier 2019.

D'après la Banque mondiale, le Monténégro est l'une des économies connaissant la plus forte croissance dans les Balkans. Le pays est en train de devenir rapidement une destination clé pour certaines des industries les plus importantes à travers le monde en raison de sa position stratégique. En tant que jeune État, le Monténégro offre un potentiel unique pour les investisseurs en quête de mobilité, de sécurité, d'opportunités et d'une meilleure qualité de vie.

Le programme durera trois ans, au cours desquels un maximum de 2 000 candidats se verra accorder la citoyenneté.

Avec un programme si simple et optimal, c'est le moment idéal pour investir au Monténégro. Avec un investissement de départ de 350 000 €, le programme du Monténégro s'avèrera être l'un des plus concurrentiels d'Europe.

Les exigences d'investissement sont les suivantes :

100 000 € sous forme d'un don à un fonds gouvernemental, et

un investissement de 250 000 € dans des biens immobiliers agréés d'une région non développée (nord du pays), ou

un investissement de 450 000 € dans des biens immobiliers agréés d'une région développée (sud du pays).

Chaque participant devra également s'acquitter d'une taxe gouvernementale de 15 000 €, les membres de sa famille devant payer 10 000 € chacun jusqu'à un maximum de quatre personnes. Chaque membre de la famille supplémentaire devra payer 50 000 €.

Ce qui rend le programme encore plus attractif, c'est la vitesse de son processus de candidature, qui permet d'obtenir le statut de résident permanent sous trois semaines, conformément à une procédure stricte et minutieuse. La citoyenneté est ensuite accordée après six mois de résidence permanente.

Le Monténégro a établi des critères stricts pour l'obtention de la citoyenneté, notamment :

Aucun casier judiciaire au Monténégro ou dans un autre État ayant entraîné une peine de prison de plus d'un an

Résultat positif d'une évaluation internationale scrupuleuse

Investissement pertinent dans un programme contribuant au développement économique et commercial du Monténégro, de préférence dans le tourisme, le secteur de la transformation ou l'agriculture

Preuve de l'origine des frais à payer

« Le Monténégro est un grand pays qui vient de devenir encore plus désirable du point de vue de l'investissement », a déclaré Armand Arton, fondateur et président d'Arton Capital. « Nous sommes tombés amoureux du pays, de ses habitants et de sa topographie spectaculaire lors du Global Citizen Forum, que nous avons organisé à Sveti Stefan l'an dernier. »

Le Monténégro offre l'un des passeports progressant le plus rapidement, actuellement classé 37[e] au monde par The Passport Index et permettant à ses citoyens de voyager sans visa dans 117 pays. Son classement devrait progresser considérablement avec sa prochaine accession à l'Union européenne.

À propos d'Arton Capital

Arton Capital est une société de conseil gouvernemental de premier plan qui œuvre à attirer des investissements étrangers directs vers des pays en concevant et en mettant en œuvre des programmes d'investissement permettant d'obtenir le statut de résident et de citoyen. Arton travaille avec plus de dix pays à travers le monde, et ses activités mondiales ont permis de recueillir plus de 3 milliards de dollars US en investissements étrangers directs au cours des cinq dernières années.

Arton aide les individus et les familles à devenir des citoyens du monde en investissant dans un statut de résident et de citoyen secondaire à travers une expérience de service sur mesure qui simplifie la complexité et est bâtie sur la confidentialité et la confiance.

Pour plus d'informations :

M. Rupert Wright, Ashbright, rw@ashbright.com, T +44-7557-371908

SOURCE Arton Capital