Le MOW FORUM Andalucía axera les débats sur la durabilité du secteur automobile

SÉVILLE, Espagne, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ --La première édition du MOW FORUM Andalucía 2022 réunira plus de 40 intervenants et 300 participants, parmi lesquels des industriels, des régulateurs et des utilisateurs du secteur de la mobilité pour analyser les défis et l'impact de l'Agenda 2030 et du pacte vert pour l'Europe sur l'industrie.

Le forum aura lieu au pavillon du palais des congrès FIBES 2 de Séville les 24 et 25 novembre sous le thème « Nouvel ordre de la mobilité dans le monde ». Il a été organisé par le gouvernement régional d'Andalousie en collaboration avec le Royal Automobile Club d'Espagne (RACE) et avec la participation des conseils municipaux de Séville et de Malaga.

Parmi les intervenants confirmés figurent le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis ; le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Mohammed ben Sulayem ; le président de la Commission sur l'environnement et la durabilité de la FIA et ancien président du Mexique, Felipe Calderon, et le directeur général de la circulation du gouvernement espagnol, Pere Navarro.

Le président et directeur d'exploitation de Hyundai Motor Company, José Muñoz, et le directeur de la mobilité et du nouveau commerce chez Cepsa, Pierre-Yves Sachet, figurent parmi les représentants du monde des affaires qui y assisteront.

Les débats seront organisés autour de neuf panels, couvrant des thèmes tels que la situation économique et sociale de l'industrie automobile, le cadre réglementaire, l'analyse des différentes énergies et leur mise en œuvre, le sport automobile comme banc d'essai pour les constructeurs automobiles, et comment la nouvelle mobilité affecte les utilisateurs.

Les organisateurs ont expliqué dans un communiqué de presse que l'objectif est d'échanger sur les approches et les perspectives à court, moyen et long termes, afin d'élaborer un modèle de transition méthodique, pragmatique et réaliste pour l'évolution vers une nouvelle mobilité durable, connectée et efficace.

En Espagne, selon le rapport annuel 2021 de l'Association espagnole des constructeurs d'automobiles et de camions, l'industrie automobile a enregistré un chiffre d'affaires de 61 milliards d'euros au cours du dernier exercice, dégagé un bénéfice net de 1 milliard d'euros et créé 61 704 emplois.

Concernant la question environnementale, l'association des employeurs a souligné la nécessité de promouvoir le renouvellement du parc automobile, qui a en moyenne 13,5 ans, au-dessus de la moyenne européenne qui est à 11,5 ans.

