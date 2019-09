Le « Musée distribué des arts médiatiques du Japon » ouvre dans environ dix sites

Une nouvelle exposition d'art inspirée d'objets culturels régionaux présente les charmes de la culture japonaise

SAPPORO, Japon et TOKYO, 13 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Bureau du Musée distribué des arts médiatiques du Japon est fier d'annoncer l'ouverture d'une exposition intitulée « Musée distribué des arts médiatiques du Japon » dans une dizaine de sites, dont des aéroports japonais, dans le cadre d'une nouvelle initiative financée par les taxes touristiques internationales de l'Agence des affaires culturelles du gouvernement du Japon. Pour inaugurer cette initiative, le Bureau commence par une installation vidéo à grande échelle et une œuvre d'art décoratif sur vitre visibles à partir du vendredi 30 août, première année de l'ère Reiwa (2019), dans le hall des arrivées internationales du nouvel aéroport de Chitose.

Cette exposition marque le début de l'« Initiative de diffusion des arts médiatiques culturels japonais dans les aéroports et autres institutions », une nouvelle initiative de l'Agence des affaires culturelles du gouvernement du Japon destinée aux personnes visitant le Japon.

Les artistes et créateurs participant à cette exposition capturent les ressources culturelles provenant de diverses cultures locales sous de nouvelles perspectives. En présentant des œuvres d'art médiatique dans des endroits tels que des aéroports, qui servent de passerelles vers ces régions, le bureau invite les visiteurs à découvrir le véritable esprit de ces cultures tout au long de leur voyage.

Au nouvel aéroport de Chitose, des œuvres d'art animées du studio de création « NAKED » mettant en valeur la culture autochtone de la minorité ethnique des Aïnous sont présentées dans le hall des arrivées internationales. Les Aïnous utilisent le mot « kamuy » pour désigner les animaux, la nature et les nombreux phénomènes qui échappent à la compréhension humaine. L'animation capture la nature spectaculaire d'Hokkaido où vivent les différents « kamuy ». L'histoire accueille les visiteurs venus d'autres régions et exprime l'esprit du peuple aïnou. Par ailleurs, une œuvre d'art décoratif inspirée des motifs traditionnels aïnous est exposée sur la vitre du hall, transformant ainsi le hall des arrivées internationales en une passerelle vers la culture japonaise en promouvant « la rencontre entre les arts médiatiques et la culture aïnou ».

* Cette exposition se trouve dans le hall des arrivées internationales et n'est pas accessible au public. Seuls les passagers en provenance de vols internationaux peuvent voir cette exposition. D'autres informations, notamment les futures expositions dans d'autres aéroports, seront annoncées lorsque les détails seront confirmés.

Vue d'ensemble de l'exposition au nouvel aéroport de Chitose

Date : ouverture le vendredi 30 août 2019, la première année de l'ère Reiwa (2019)

Lieu : nouvel aéroport de Chitose (ville de Chitose, Hokkaido), hall des arrivées internationales

Contenu : œuvre d'art inspirée de la culture aïnou, dont une installation vidéo à grande échelle (15 mètres de hauteur) créée par NAKED et une œuvre d'art décoratif sur vitre incorporant des motifs traditionnels aïnous.

Site officiel : https://jmadm.jp/en/

Pour plus de détails, veuillez consulter :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909040418-O1-nsrWUm3y.pdf

Related Links

https://jmadm.jp



SOURCE Japan Media Arts Distributed Museum Office