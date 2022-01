Le musée du Belvédère à Vienne vend des NFT du tableau Le Baiser de Gustav Klimt à l'occasion de la Saint-Valentin

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com)

- En collaboration avec le fonds d'investissement en NFT artèQ, le musée du Belvédère lance une émission de jetons virtuels d'un chef-d'œuvre mythique. Juste à temps pour la Saint-Valentin, la reproduction la plus célèbre d'un couple d'amoureux sera offerte à la vente dans un nombre limité de jetons numériques.

VIENNE, L'Autriche, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Baiser (couple d'amoureux) de Gustav Klimt– l'une des œuvres d'art les plus connues au monde et la pièce maîtresse de la collection du Belvédère – sera digitalisé dans le cadre d'un projet de NFT. Une copie numérique haute résolution sera divisée en une grille de 100 x 100, avec pour résultat la création de 10 000 pièces individuelles inimitables qui seront proposées sous forme de jetons non fongibles appelés NFT.

Le processus d'achat commence par l'établissement d'une «liste blanche» le 26 janvier à 00h00, heure d'Europe centrale, permettant aux parties intéressées de s'inscrire en tant qu'acheteur sur la plateformethekiss.art. Le 9 février, les acheteurs recevront l'autorisation d'acheter des NFT frappés d'un fragment du Baiser numérique. La frappe est un processus d'impression liant l'art numérique à la technologie de la blockchain, ce qui garantit que chaque NFT est inaltérable et infalsifiable. Les acheteurs pourront finaliser la transaction à partir du 9 février. Les 10 000 fragments de l'œuvre seront attribués de manière aléatoire. En cas de sursouscription, les 10 000 NFT seront attribués par tirage au sort. L'émission officielle des NFT aura lieu le jour de la Saint-Valentin, le 14 février.

Les acheteurs pourront également s'enregistrer en tant que propriétaire sur la plateforme thekiss.art, où le tableau sera visible dans son intégralité. Cette inscription pourra également servir de déclaration d'amour – juste à temps pour la Saint-Valentin.

