Le Musée du Louvre inaugure de nouveaux espaces étendus dédiés à la découverte des arts de l'Islam, avec le soutien de la Fondation Alwaleed Philanthropies

Les nouveaux espaces étendus du Département des Arts de l'Islam comprennent une zone d'accueil rénovée et un nouvel espace d'exposition temporaire, donnant la possibilité aux visiteurs de découvrir de manière immersive et accessible l'une des plus prestigieuse collection d'art islamique du monde, contribuant ainsi à faire le pont entre les différentes religions, cultures et pays.

Les visiteurs des nouveaux espaces étendus découvriront des expositions interactives et des œuvres spécialement sélectionnées pour illustrer l'histoire de l'art islamique. Le Centre d'Art de l'Islam présente un large éventail d'œuvres et d'artefacts provenant d'une zone géographique s'étendant de l'Espagne à l'Inde, et s'intéresse à l'évolution de l'art islamique à travers le temps : dans son style, sa forme et ses canaux de diffusion, en interaction avec d'autres traditions artistiques.

Alwaleed Philanthropies travaille en étroite collaboration avec le Musée du Louvre depuis 2002. En 2005, la Fondation a versé 23 millions de dollars pour aider à la construction du Département des Arts de l'Islam.

S.A.R. la Princesse Lamia Bint Majed Al Saud, Secrétaire Générale d'Alwaleed Philanthropies, déclare : "Nous considérons que l'art a la capacité d'unir des personnes de cultures et de religions différentes. Les nouveaux espaces étendus consacrés aux Arts de l'Islam du Louvre vont permettre aux visiteurs d'admirer des œuvres de renommée mondiale et d'apprécier les valeurs humaines universelles qui y sont exprimées. Il est important de noter que cet espace a également été conçu pour être accessible et interactif, afin que l'art puisse être expérimenté par tous."

Jean Luc-Martinez, Président du Musée du Louvre : "Au nom du Musée du Louvre, je tiens à remercier Alwaleed Philanthropies pour son engagement en faveur des Arts de l'Islam. Grâce à ce nouveau design des espaces, nous espérons pouvoir attirer encore plus de visiteurs et leur donner les clés pour comprendre le merveilleux patrimoine artistique qui nous a été confié."

