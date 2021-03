Le Musée national de l'artisanat du Japon accueillera la troisième de ses grandes expositions inaugurales à compter d'avril 2021

KANAZAWA, Japon, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le Musée national de l'artisanat, le seul musée d'art national du Japon spécialisé dans l'artisanat (kogei en japonais), accueillera la troisième de ses grandes expositions inaugurales, intitulée « Modern Crafts and Tea Utensils: Furnishings in Each Season », du 29 avril au 4 juillet.

Le musée abrite environ 3 900 œuvres datant de la fin du 19e siècle à nos jours. Ces œuvres couvrent divers domaines, dont la céramique, le verre, la laque, le travail du bois, le travail du bambou, les textiles, les poupées, le travail du métal, le design industriel et le design graphique. À l'origine, le musée était situé à Tokyo, mais il a été déplacé et rouvert à Kanazawa, dans la préfecture d'Ishikawa, dans le nord-ouest du Japon, en 2020.

(Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/202102251499?p=images)

Les bâtiments du musée sont des bâtiments en bois de style occidental rénovés construits il y a environ 100 ans. En plus des salles d'exposition, le musée présente le studio relocalisé et reconstitué de l'artiste de laque Matsuda Gonroku, dans une zone qui donne aux visiteurs une bonne idée de la façon dont l'artisan travaillait et des outils qu'il utilisait, ainsi que des panneaux tactiles et des installations vidéo permanents qui expliquent la terminologie et les techniques de l'artisanat japonais. Tout ce contenu est offert en anglais, en chinois et en coréen, et convient autant aux adultes qu'aux enfants.

À proximité du Musée national de l'artisanat se trouvent Kenroku-en, l'un des trois plus beaux jardins du Japon, et le Musée d'art de la préfecture d'Ishikawa, qui abrite des trésors nationaux du 17e siècle et d'autres grandes œuvres d'art. Le Musée d'art contemporain du 21e siècle, à Kanazawa, est également accessible à pied.

La ville de Kanazawa regorge de bâtiments historiques et possède une riche culture traditionnelle. Plusieurs rues de maisons de thé bordées de maisons de ville traditionnelles traversent la ville. Les visiteurs peuvent acheter des produits artisanaux dans les nombreux magasins qu'elle abrite. Et le soir, ils peuvent déguster des sushis à base de fruits de mer frais, ainsi que du saké local.

Le trajet en train entre Tokyo et Kanazawa sur le Hokuriku Shinkansen est de deux heures et demie. Le Musée national de l'artisanat attire l'attention en tant que nouvelle base de voyage à Kanazawa, où les visiteurs peuvent découvrir pleinement la culture japonaise, de l'ère des samurais jusqu'à aujourd'hui.

Exposition à venir

Du 29 avril au 4 juillet 2021

Modern Crafts and Tea Utensils: Furnishings in Each Season -- la troisième des grandes expositions inaugurales du Musée national de l'artisanat

Site Web : https://www.momat.go.jp/english/cg/

