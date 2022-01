Le Musée national de la soie de Chine présente une nouvelle exposition de mode à Hangzhou : « The Art of Time: When Embroidery Goes through Fashion »

L'exposition présente la mode comme axe principal et l'art de la broderie contemporaine comme véhicule permettant d'interpréter la broderie dans le contexte de la mode actuelle. Elle comprend 114 œuvres de plus de 70 designers, artistes et entreprises textiles, dont le célèbre designer de haute couture Guo Pei et les artistes Qiu Zhijie, Wu Jianan et Xu Zheng, entre autres.

La broderie chinoise fait partie de l'art très riche de la tapisserie chinoise, avec sa beauté archaïque et élégante, mais elle s'est également révélée exubérante et à la mode dans les interprétations modernes et contemporaines. C'est grâce à l'union du cœur, de la main et de l'œil (ou, pourrait-on dire, de l'esprit, du travail manuel et de l'observation) que les artisans créent le merveilleux art de la broderie. Cet art a évolué en même temps que les changements socio-économiques constants à travers les époques. Sa culture a ainsi traversé des millénaires.

Cette exposition de mode sur le thème de la broderie présente une image colorée du lien étroit entre l'art de la broderie indigène et l'esthétique de la mode moderne. L'exposition est divisée en cinq sections qui illustrent cinq types d'art de la broderie : « The Natural Spirituality » (la spiritualité naturelle), « The Floating Fragrance » (le parfum flottant), « The Local Cadenzas » (les cadences locales), « The Younger Trend » (la tendance plus actuelle) et « The Diversified Future » (l'avenir diversifié).

Depuis 2011, le Musée national de la soie de Chine organise l'exposition annuelle de revue de mode. Grâce à ces efforts, le musée a également pu réunir ces dernières années plus de 5 000 pièces de vêtements de mode emblématiques, de textiles et de tissus spéciaux. Après cette exposition, le Musée national de la soie de Chine présentera la série d'expositions « Fashion + » chaque mois de novembre, afin de mieux promouvoir la recherche thématique dans le domaine de la mode, d'interpréter la culture de la mode depuis différents angles et de favoriser les études interdisciplinaires sur la mode.

Le Musée national de la soie de Chine, qui se trouve près du majestueux lac de l'Ouest de Hangzhou, est le plus grand musée de Chine qui étudie, conserve et présente la culture et les techniques textiles matérielles et immatérielles.

