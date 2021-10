Le MVC-COV1901 de Medigen sélectionné pour le COVID-19 Solidarity Trial Vaccines de l'OMS

TAIPEI, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Medigen Vaccine Biologics Corp. (MVC) le MVC-COV1901, a été recommandé par un groupe consultatif indépendant pour l'établissement des priorités en matière de vaccins, afin d'être inclus dans le Solidarity Trial Vaccines (STv) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). À la suite de l'examen d'environ 20 vaccins candidats par le groupe consultatif externe, le vaccin du MVC a été sélectionné comme l'un des deux vaccins à inclure dans l'essai mondial.

L'annonce de l'OMS intervient après l'approbation du Comité d'évaluation éthique de l'OMS et des autorités de réglementation et comités d'éthique de la Colombie, du Mali et des Philippines. Chaque site clinique et les investigateurs principaux et équipes de recherche nationaux respectifs ont commencé à recruter des volontaires pour participer à l'essai.

Il s'agit d'une plateforme internationale d'essais cliniques randomisés conçue pour évaluer rapidement l'efficacité et la sécurité de nouveaux vaccins candidats prometteurs, contribuant ainsi à la création d'un portefeuille plus large de vaccins nécessaires à la protection des personnes contre le COVID-19 dans le monde entier.

MVC a commencé à développer son propre vaccin en février 2020 dans l'espoir d'apporter une solution capable de contribuer en partie à mettre fin à cette pandémie dévastatrice. Le MVC-COV1901 est un vaccin sous-unitaire avec l'antigène recombinant S-2P adjuvanté avec le CpG 1018 fourni par Dynavax et de l'hydroxyde d'aluminium.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir été sélectionnés pour participer aux essais internationaux de l'OMS sur les vaccins contre la COVID-19. Nous nous sommes efforcés de concevoir un vaccin ayant des effets secondaires légers et protégeant activement le public des effets indésirables du virus. Au vu des résultats prometteurs obtenus jusqu'à présent, nous espérons que l'essai international mené par l'OMS et les pays participants contribuera à freiner l'escalade des cas », a déclaré Charles Chen, vice-président et PDG de Medigen Vaccine Biologics Corp.

La lutte contre la pandémie étant toujours sur une pente descendante, la demande de vaccins efficaces demeure élevée et MVC croit qu'elle a la capacité, l'infrastructure et l'expertise nécessaires pour contribuer à la protection mondiale.

À propos de MVC-COV1901

MVC-COV1901 est un vaccin sous-unitaire avec l'antigène recombinant S-2P adjuvé avec CpG 1018 fourni par Dynavax et de l'hydroxyde d'aluminium. L'antigène S-2P est une protéine de pointe recombinante trimérique et stable en pré-fusion, développée par le NIH américain. MVC a obtenu une licence technologique mondiale pour le S-2P de la part du Centre de recherche sur les vaccins des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. En s'appuyant sur la plateforme S-2P, MVC a procédé à des examens à grande échelle de divers adjuvants et finalisé les compositions du vaccin MVC-COV1901 afin d'optimiser l'innocuité et les propriétés d'immunogénicité souhaitées. MVC a établi la plateforme de production du MVC-COV1901 et, sur la base des données des études précliniques, de phase 1 et de phase 2 de MVC, le MVC-COV1901 a montré une sécurité robuste et des réponses prometteuses en matière d'immunogénicité. En conséquence, il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché à Taïwan, qui lui a été accordée, et il poursuit ses efforts pour obtenir une reconnaissance réglementaire mondiale.

À propos de Medigen Vaccine Biologics Corp. (MVC)

MVC est une entreprise biopharmaceutique qui utilise des technologies cellulaires pour mettre au point de nouveaux vaccins et biosimilaires. Avec un objectif d'autosuffisance nationale, MVC vise également à fournir des vaccins et des produits biopharmaceutiques pour répondre aux besoins régionaux et avec la volonté d'aider au niveau mondial contre les menaces de maladies infectieuses. Le pipeline de MVC comprend le vaccin entérovirus EV71, le vaccin contre la dengue, le vaccin antigrippal quadrivalent qui sont tous entrés dans un stade clinique tardif. Le site de production à grande échelle de MVC est à la pointe de la technologie et respecte les exigences internationales PIC/s GMP. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.medigenvac.com.

Renseignements pour les médias à l'OMS

[email protected]

Contact de Medigen :

Paul Torkehagen

Directeur, Développement du commerce international

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

[email protected]

Renseignements pour les médias sur Albumedix :

Michelle Bridget, Continuum PR, au +6012 697 7356, ou par courriel à [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1671127/MVC_Logo.jpg

SOURCE Medigen Vaccine Biologics Corporation