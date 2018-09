Le National Comprehensive Cancer Network transfère son siège mondial à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie

De nouveaux locaux aux abords de la ville de Philadelphie accueilleront les activités croissantes dédiées à l'amélioration des traitements du cancer dans le monde entier

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 28 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) a aujourd'hui emménagé dans dans son nouveau siège social à Plymouth Meeting, dans l'État de Pennsylvanie, non loin de la ville de Philadelphie. Cette association à but non lucratif de 27 centres universitaires de cancérologie américains quitte donc Fort Washington, en Pennsylvanie. Le nouvel emplacement permettra d'augmenter la capacité d'accueil de réunions, d'invités et de personnel dont l'effectif ne cesse de croître.

« Ces nouveaux locaux ne sont qu'un simple exemple de la stratégie d'expansion que nous menons à terme chez NCCN pour augmenter notre capacité à répondre aux besoins variés des personnes atteintes de cancer et des cliniciens qui fournissent leurs soins partout dans le monde », a déclaré le docteur et PDG de NCCN, Robert W. Carlson. « Nos capacités d'expansion nous permettent de fournir plus d'efforts chaque jour pour améliorer la qualité, l'efficacité et le rendement des traitements du cancer afin que les patients puissent mieux vivre. », ajoute-t-il.

Les NCCN Guidelines (Directives NCCN)® apportent des précisions sur les décisions de gestion séquentielles et les interventions pour 97 % des cancers malins. En 2018, l'organisation a ajouté cinq nouvelles directives aux NCCN Guidelines®, quatre nouvelles directives aux NCCN Guidelines for Patients (Directives NCCN pour les patients)®, quatre directives aux NCCN Harmonized Guidelines for the Caribbean (Directives harmonisées du NCCN pour les Caraïbes)™, et est en train de développer 17 directives supplémentaires pour les NCCN Harmonized Guidelines for Sub-Saharan Africa (Directives harmonisées du NCCN pour l'Afrique subsaharienne)™. Il existe maintenant plus de 160 adaptations et traductions internationales des NCCN Guidelines®, qui sont disponibles en 11 langues différentes sur le site Internet NCCN.org ou via l'application de NCCN.

« Les enquêtes internationales montrent à maintes reprises que les oncologues du monde entier se fient aux directives du NCCN pour rester à la page des meilleurs traitements du cancer fondés sur des preuves », a ajouté le docteur Carlson. « En développant notre programme mondial, nous pouvons mieux relever le défi de rendre les directives du NCCN aussi utiles que possible dans divers contextes et circonstances. »

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), une association à but non lucratif de 27 centres de cancérologie de pointe dédiés aux traitements des patients, à la recherche et à l'éducation, vise à améliorer la qualité, l'efficacité et le rendement des traitements du cancer afin que les patients puissent mieux vivre. Grâce au leadership et à l'expertise des cliniciens des institutions membres du NCCN, le NCCN développe des ressources fournissant des informations très utiles aux nombreux intervenants du système de prestation de soins de santé. En adoptant le rôle d'arbitre des soins de santé pour les personnes atteintes de cancer, le NCCN promeut l'importance d'une amélioration constante de la qualité et reconnaît la pertinence de créer des directives cliniques de pratique appropriées pour les patients, les cliniciens et autres décideurs des soins de santé. Suivez @NCCNnews sur Twitter et @National.Comprehensive.Cancer.Network sur Facebook.

