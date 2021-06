Le National Theater & Concert Hall présente la culture taïwanaise sur la scène internationale avec la Taiwan Week Online 2021

TAIPEI, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Étant l'un des pays les plus diversifiés et multiculturels d'Asie, Taïwan est un centre de créativité où les artistes peuvent s'investir dans la société et faire entendre leur voix. Grâce à cette fondation, le National Concert & Theater Hall (NTCH) est devenu l'un des paysages culturels les plus libéraux et dynamiques d'Asie. Cette année, du 16 au 27 juin, le NTCH fait découvrir au monde entier le dynamisme de sa scène artistique avec la Taiwan Week Online 2021, qui présente 11 groupes d'artistes et deux forums de discussion les 23 et 24 juin à 19h30 (GMT+8).