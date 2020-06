Le NCCN se consacre à améliorer au plan mondial les soins du cancer chez les enfants avec de nouvelles traductions de recommandations

« Davantage de jeunes vies pourraient être sauvées par la mise en application de traitements largement disponibles, reposant sur des preuves, » a souligné Dr Robert W. Carlson, médecin et directeur général du NCCN . « Les progrès dans la lutte contre la LAL pédiatrique sont remarquables ces dernières années. Nous pouvons améliorer encore plus le taux de guérison en veillant à ce que les pratiques d'excellence atteignent tous les coins de la Terre. Nous nous rapprochons de cet objectif en faisant en sorte que les NCCN Guidelines, reposant sur des preuves et dirigées par un consensus d'experts, soient davantage à la disposition des non-anglophones. »

La version en langue anglaise des NCCN Guidelines sur la LAL pédiatrique est parue pour la première fois en mai 2019. Ces recommandations couvrent de façon typique des algorithmes de traitement comme les régimes de chimiothérapie à agents multiples, de même que des innovations émergeant en thérapie ciblée et en immunothérapie comme la thérapie par cellules T sur récepteur antigénique chimérique (CAR). Les directives sont destinées à la gestion de patients de la naissance à l'adolescence et au début de l'âge adulte.

« Les NCCN Guidelines se concentrent fortement sur les soins de soutien afin de réduire des effets secondaires potentiellement dangereux chez des enfants subissant un traitement, » a expliqué Dr Carlson. « Elles aident par ailleurs à identifier des populations vulnérables comme les jeunes enfants ou les patients atteints du syndrome de Down, et elles offrent des recommandations spécifiques pour leur assurer une sécurité la plus grande possible, à la fois à court et à long terme. »

Les directives traduites sont disponibles sans frais pour utilisation non commerciale sur NCCN.org/global, ou par l'intermédiaire de l'application de la bibliothèque virtuelle Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

Le service mondial NCCN Global Department met constamment à jour et élargit la portée des directives NCCN Guidelines, adaptées et traduites pour tous les types importants de cancers et auxquelles s'ajoutent les soins de soutien et la prévention. Plus de 40 nouvelles traductions ont été publiées ne serait-ce que cette année, comprenant des directives cliniques et des versions adaptées aux patients. NCCN propose d'autres directives pour la stratification et l'harmonisation des ressources avec les NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework™) et les NCCN Harmonized Guidelines™ accompagnées de recommandations optimales et d'approches pragmatiques en vue d'une adaptation des traitements dans des contextes subissant des contraintes en ressources, en particulier les pays aux revenus faibles ou moyens. Visiter AlliedAgainstCancer.org pour en savoir plus sur les travaux que le NCCN mène actuellement en Afrique subsaharienne avec l'African Cancer Coalition, l'American Cancer Society, Clinton Health Access Initiative et IBM.

Des recommandations gratuites sur les soins autoadministrés et la gestion du stress sont à présent disponibles pour les patients atteints du cancer, les personnes soignantes et les prestataires pendant la pandémie de la COVID-19 en anglais, en chinois et en espagnol sur NCCN.org/covid-19.

Visiter NCCN.org/global pour en apprendre davantage sur tout ce que fait l'organisation pour améliorer les soins du cancer dans le monde entier, et rejoignez la conversation en ligne par le hashtag #NCCNGlobal.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance sans but lucratif de centres prédominants du cancer se dévouant aux soins du patient, à la recherche et à l'enseignement. Le NCCN se consacre à améliorer et faciliter contre le cancer des soins de qualité, efficaces, effectifs et accessibles pour que les patients puissent ainsi avoir des existences meilleures. Les NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) sont des directives pratiques cliniques dans le domaine de la carcinologie et elles correspondent à des recommandations transparentes, fondées sur des données probantes et rassemblant le consensus d'experts en ce qui concerne le traitement, la prévention et les services d'assistance dans le cancer. Ce sont les normes reconnues pour la politique et la direction cliniques dans la gestion du cancer et ce sont également les directives de pratique clinique les plus approfondies et fréquemment mises à jour, disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les NCCN Guidelines for Patients® procurent des données d'expertise sur le traitement du cancer pour informer et doter les patients et les personnes soignantes d'atouts supplémentaires grâce à l'appui de la NCCN Foundation®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, les initiatives mondiales, les politiques, ainsi que la collaboration et la publication de recherches en carcinologie. Visiter NCCN.org pour en savoir plus et suivre NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN.

1Esparza SD, Sakamoto KM, Topics in pediatric leukemia-acute lymphoblastic leukemia. MedGenMed 2005 ; 7 : 23. [Questions de leucémie pédiatrique : la leucémie aiguë lymphoblastique] Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369328. Ma H, Sun H Sun X. Survival improvement by decade of patients aged 0-14 years with acute lymphoblastic leukemia : a SEER analysis. Sci Rep 2014 ; 4 :4227. [Amélioration de la survie à dix ans chez des patients âgés de 0 à 14 ans atteints de leucémie aiguë lymphoblastique : une analyse de la base de données de la SEER, Épidémiologie de la surveillance et résultats finals] Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24572378.

