Le NEOM AI Challenge continue d'accueillir les projets des innovateurs et des entrepreneurs

RIYAD, Arabie saoudite, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La deuxième édition de NEOM AI Challenge, lancée par la Saudi Data & AI Authority (SDAIA) en partenariat avec NEOM, continue d'accueillir ceux qui souhaitent concourir au Challenge jusqu'au 10 novembre. NEOM Challenge vise à soutenir les innovateurs et les entrepreneurs et à renforcer les capacités locales et internationales des petites et moyennes entreprises du monde entier afin de les pousser vers de nouveaux sommets en matière d'innovation.

Ce Challenge s'inscrit dans le cadre des efforts de SDAIA pour libérer la valeur des données en tant que ressource nationale, ainsi que pour contribuer à la réalisation des objectifs de Vision 2030. Grâce à ce Challenge, SDAIA aspire à positionner le Royaume comme un pionnier mondial dans les domaines des données et de l'IA. SDAIA joue également un rôle essentiel dans la sensibilisation à l'IA, la promotion et l'encouragement de l'innovation continue en matière d'IA, et le renforcement des capacités nationales qui excellent dans le domaine de l'innovation.

NEOM Challenge, l'une des initiatives du Global AI Summit, qui s'est tenu en septembre dernier, se concentre sur l'utilisation des technologies d'IA pour surmonter les défis auxquels NEOM est confronté à travers 3 pistes : Utilisation de l'IA axée sur les données pour des projections et des aperçus dans la prise de décision, inspection adaptative de l'IA et législation exécutable par la machine et l'IA.

Les entrepreneurs peuvent s'inscrire au Challenge en tant qu'équipe de 2 à 5 membres. Les petites entreprises doivent avoir un effectif de 6 à 49 employés et des revenus allant de 3 à 40 millions de SAR par an pour pouvoir participer au Challenge, tandis que les moyennes entreprises doivent avoir un effectif de 50 à 249 employés à temps plein et des revenus allant de 40 à 200 millions de SAR par an.

Chacun des lauréats des trois filières recevra un contrat exécutif avec NEOM d'une valeur de 500 000 SAR pour développer ses innovations et ses idées et les transformer en produits tangibles, ainsi que pour motiver les entreprises à proposer le produit minimum viable.

Vous pouvez vous inscrire au Challenge et consulter les informations connexes via le lien suivant : https://neom.globalaisummit.org/en/index.aspx

Le premier NEOM Challenge a été lancé lors de la première édition du Global AI Summit en 2020 afin de trouver des solutions pionnières et innovantes pour répondre aux futurs défis mondiaux. La première édition s'est concentrée sur les innovations en matière d'IA développées par des étudiants universitaires. 400 étudiants de 39 universités saoudiennes ont participé à la première édition du Challenge. Ils ont présenté des projets innovants visant à créer un environnement durable dans trois domaines critiques représentant les pistes du Challenge : l'énergie, le divertissement et le transport.

