Le Nigeria accueille la TOUTE NOUVELLE GS4, sportive et élégante, dans la nouvelle salle d'exposition de la ville de Lagos

Dans la toute nouvelle salle d'exposition très stylée de Lagos, des dizaines de membres de la presse, des clients VIP et des influenceurs locaux se sont rassemblés pour assister au lancement de la TOUTE NOUVELLE GS4. Des invités de marque, dont une délégation emmenée par le président de la République démocratique du Congo, des représentants du gouvernement de l'État de Lagos et des représentants du Groupe Dangote, ont également assisté à l'inauguration et au lancement de la voiture.

Les invités ont été accueillis par un cocktail avant d'assister à un spectacle éblouissant du chanteur nigérian Johnny Drille. Entre-temps, des centaines de personnes ont pu assister à cette étape importante de la marque en regardant l'événement en direct via les réseaux sociaux.

Diana Chan, présidente de la franchise nigériane de GAC MOTOR, CIG Motors, s'est réjouie du succès de la soirée et a révélé les projets à venir de GAC MOTOR dans le pays. « Nous sommes si fiers d'ouvrir notre salle d'exposition », a-t-elle déclaré. « Et nous prévoyons d'ouvrir cinq de ces installations à travers le pays. »

Mise à jour d'un modèle réussi

Le modèle GS4 original s'est vendu à plus d'un million d'unités et a reçu de nombreux prix de renommée internationale pour la qualité du véhicule et le savoir-faire raffiné déployé pour le construire. La TOUTE NOUVELLE GS4, qu'il s'agisse de son design extérieur ou de ses composants intérieurs, est encore plus sophistiquée que son prédécesseur.

Le nouveau design du modèle conserve son esthétique classique jouant sur l'ombre et la lumière, mais affiche des courbes plus nettes et une calandre plus large.

Il est également équipé du moteur GAC MOTOR de nouvelle génération 270T et de la toute nouvelle Aisin 6AT Tiptronic Transmission pour une expérience de conduite puissante, stable et facile à gérer. Le SUV tendance dispose également d'une longue liste de caractéristiques de sécurité, y compris un corps constitué de 100 % d'acier à haute résistance et de multiples technologies d'assistance à la conduite intelligente.

Saisir les occasions de marché au Nigeria

Avec ses nombreuses fonctionnalités améliorées et son design convaincant, la TOUTE NOUVELLE GS4 devrait continuer de représenter le savoir-faire chinois de GAC MOTOR auprès des acheteurs nigérians.

Avec de nombreux autres lancements passionnants à venir, GAC MOTOR continuera à fournir une technologie automobile innovante au plus haut niveau de qualité pour les utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858296/image.jpg

SOURCE GAC MOTOR