Le nombre de nominations de PDG atteint des niveaux records, dépassant les sommets pré-pandémiques selon le rapport 2021 Route to The Top de Heidrick & Struggles

– Un plus grand nombre de nouveaux PDG ont occupé des postes de haute direction autres que les fonctions traditionnelles de directeur des finances ou de l'exploitation ; de plus en plus de directeurs de la gestion des risques, de la stratégie et de la technologie accèdent aux plus hautes fonctions de direction.

– À l'échelle mondiale, la part des femmes parmi les nominations de PDG a doublé pour atteindre 13 % au premier semestre de 2021.

– Au sein des entreprises du Fortune 100, la diversité ethnique et raciale des PDG reste faible.

CHICAGO, 20 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Les entreprises ont nommé un nombre record de PDG au premier semestre de 2021 selon le rapport 2021 Route to the Top deHeidrick & Struggles (NASDAQ: HSII), un fournisseur de premier plan de services mondiaux de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité de l'organisation et de l'équipe et de façonnement de la culture d'entreprise. Cette augmentation compense le ralentissement important enregistré au second semestre de 2020. Le rapport mondial montre également que, comparativement à leurs prédécesseurs, les nouveaux PDG sont plus susceptibles d'être des femmes (11 %), d'être originaires de pays autres que celui où l'entreprise a son siège social (30 %) et d'avoir travaillé à l'étranger (46 %).

« Les nominations effectuées au début de 2021 donnent un premier aperçu du profil du PDG à l'ère post-pandémique, a déclaré Jeff Sanders, vice-président et associé co-directeur mondial, CEO & Board of Directors Practice, Heidrick & Struggles. Le poste de chef de la direction a été touché comme tant d'autres par les changements rapides de ces 18 derniers mois. Nous avons constaté que les entreprises commencent à porter leur regard au-delà des postes traditionnels de directeur des finances et de l'exploitation pour trouver leur prochain PDG. En effet, au cours du premier semestre de cette année, la proportion de nouveaux PDG ayant occupé des postes de direction autres que les deux mentionnés précédemment a plus que doublé par rapport au premier semestre de 2020. Cela montre que les conseils d'administration et les organisations adoptent une approche plus élargie à l'égard de la planification de la relève des PDG. »

L'étude annuelle sur les PDG analyse les profils des PDG de 1 095 des plus grandes sociétés cotées en bourse en date du 5 juillet 2021. Les entreprises étudiées dans le rapport opèrent dans les 24 marchés suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie et Nouvelle-Zélande, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse En outre, le rapport de cette année a analysé pour la première fois des données sur la race et l'origine ethnique des PDG dans les entreprises du Fortune 100 aux États-Unis, révélant que : 4 % des PDG sont asiatiques, 4 % sont hispaniques ou latino-américains, 3 % sont noirs et 1 % sont du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord.

Voici d'autres faits saillants du rapport Route to the Top 2021 :

Au cours du premier semestre de 2021, près d'un tiers (32 %) des PDG mondiaux ayant déjà occupé un poste de haute direction avaient un poste autre que celui de PDG, directeur financier ou directeur d'exploitation avant leur nomination

Le rapport indique que 12 % des PDG nommés sont d'anciens directeurs de la gestion des risques, de la stratégie ou de la technologie, comparativement à 3 % au premier semestre de 2020.



Seulement 18 % d'entre eux ont occupé le poste de directeur financier, soit une baisse de 24 % par rapport au premier semestre de 2020.

De grands progrès en matière d'équité entre les sexes ont été réalisés après l'arrêt des activités l'an dernier

La part des femmes parmi les nominations de PDG, qui avait chuté à 6 % au deuxième semestre de 2020, a plus que doublé pour atteindre 13 % au premier semestre de 2021.



Malgré l'augmentation du nombre de femmes nommées au plus haut poste de direction, celles-ci ne représentent aujourd'hui que 6 % des PDG du monde entier.

Les nominations internes représentaient 62 % des nominations au premier semestre de 2021, contre 53 % au premier semestre de 2020

Du début de 2020 jusqu'au milieu de 2021, les femmes représentaient 11 % des nouveaux PDG nommés en interne, contre 7 % des nominations externes.

Le rapport a conclu ce qui suit sur le profil global des PDG en 2021 :

Les PDG avaient 49 ans en moyenne au moment de leur nomination ; 25 % d'entre eux ont été nommés avant l'âge de 45 ans.



La durée moyenne de leur mandat est de 6,6 ans.



L'Irlande compte la plus forte proportion de femmes PDG (14 %), devant les États-Unis (12 %) et Singapour (11 %) ; le Canada , l'Italie et le Mexique comptent la plus faible proportion de femmes PDG (0 %).

Les entreprises de Hong Kong sont celles qui nomment le plus de PDG étrangers (76 %), tandis que les entreprises chinoises sont celles où la proportion de PDG étrangers est la plus faible (2 %).

La Suisse a la plus grande part de PDG ayant travaillé à l'étranger (74 %), et la Chine la plus faible (10 %).



La Suède a le pourcentage le plus élevé de PDG ayant une expérience intersectorielle (45 %), tandis que les Émirats arabes unis ont enregistré le pourcentage le plus faible (12 %).

« L'environnement corporatif mondial continue d'élargir son champ de vision par rapport aux parties prenantes et ces changements s'appliquent aussi aux PDG, a déclaré Bonnie Gwin, vice-présidente et associée co-directrice mondiale, CEO & Board of Directors Practice, Heidrick & Struggles. Les PDG se retrouvent rapidement aux premières lignes d'un large éventail de questions allant de la cybersécurité et la durabilité à la justice sociale, la diversité, l'équité et l'inclusion, en passant par la motivation des employés et la direction des organisations face à l'évolution rapide du numérique et de la société. Ces changements exigent un nouveau profil de PDG qui apporte au poste un large éventail d'expériences de vie et d'affaires. »

À propos de rapport Route to the Top 2021

Le rapport annuel Route to the Top analyse les profils des PDG de 1 095 des plus grandes sociétés cotées en bourse, lesquelles opèrent dans les 24 marchés suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie et Nouvelle-Zélande, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse Les données de l'analyse sont valables en date du 5 juillet 2021.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions mondiales de conseil en leadership et de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour développer des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en combinant nos services et nos offres dans le domaine de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'accélération de l'organisation et des équipes, du façonnement de la culture et des solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier du recrutement de cadres il y a plus de 65 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com.

