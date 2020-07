Yuri Bender, Editor-in-Chief de PWM, se concentre sur l'impact économique de la CBI sur l'économie de la Fédération. Dans le premier chapitre, il suggère que Saint-Christophe-et-Niévès comporte des trésors dissimulés qui suscitent une forte demande de la part des investisseurs étrangers. Le Premier Ministre, le Dr Timothy Harris, affirme que la diversification du secteur agricole est l'un des nouveaux domaines bénéficiant des contributions de la CBI.

« Nous sommes venus à Saint-Christophe-et-Niévès pour examiner le rôle de la citoyenneté par l'investissement en vue d'aider les îles à transformer leur économie et à s'adapter à un monde en mutation », a déclaré M. Bender. « Comme par le passé, les trésors dissimulés des îles caribéennes sont une fois de plus très demandés par les visiteurs étrangers », explique-t-il.

« Lorsque le programme de CBI a été formulé pour la première fois, il visait à fournir à notre pays une nouvelle voie pour le développement économique », explique M. Harris. « Nous avons vu les avantages de cette vision se réaliser, avec d'importantes opportunités de création d'emplois, des revenus élevés pour les personnes impliquées dans le secteur de la construction, l'ajout de certains établissements hôteliers de premier ordre […] Nous nous intéressons à de nouveaux domaines d'engagement pour le programme de CBI et aux nouveaux domaines dans lesquels nous pouvons viser à investir des flux de CBI, et la diversification de l'agriculture en serait certainement un. », a ajouté le Premier Ministre.

En tant que pays ayant le plus ancien programme de CBI au monde, Saint-Christophe-et-Niévès est généralement considéré comme la « meilleure référence ». Il offre aux investisseurs étrangers la solution la plus rapide pour obtenir une deuxième citoyenneté via l'option de financement. Pour être admissibles, les candidats doivent passer les vérifications de diligence raisonnable, remplir les documents nécessaires et contribuer à hauteur d'au moins 150 000 USD au fonds de croissance durable.

En contrepartie, les « citoyens économiques » ont le droit de vivre, de travailler et d'étudier à Saint-Christophe-et-Niévès. Ils peuvent voyager sans visa ou avec un visa à l'arrivée dans 156 pays et territoires, une liste qui ne cesse de croître grâce aux efforts diplomatiques du Ministre des Affaires étrangères Mark Brantley. Les générations futures pourraient également hériter de la citoyenneté.

