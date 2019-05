Le nouveau DURACON® de Polyplastics de classe POM associe durabilité et performance de glissement

TOKYO, 10 mai 2019 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., fournisseur mondial de premier plan de plastiques techniques a fait part du lancement d'une nouvelle classe de polyoxyméthylène (POM), le DURACON® POM WW-09, qui associe à une résistance élevée de bonnes propriétés de fluage et de glissement. Polyplastics, développeur leader des technologies de matériaux d'avant-garde comme le WW-09, a également annoncé son intention de présenter ses produits à la toute prochaine exposition Chinaplas 2019 (stand B31 au hall 11.2) prévue du 21 au 24 mai à Canton en Chine.

Images : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201905076022/_prw_PI1lg_03WTLmtY.jpg

Le DURACON® POM WW-09 de Polyplastics procure de meilleures propriétés mécaniques en faisant appel à des polymères de poids moléculaire élevé ainsi qu'au design moléculaire exclusif de la Société et à ses technologies de polymérisation permettant d'obtenir des qualités supérieures de résistance mécanique initiale et de fluage. Le nouveau matériau répond aux besoins en catégories de glissement demandant durabilité dans des conditions de charges importantes et de poids élevés, et en même temps avec des parois fines pour obtenir un poids plus faible et une meilleure efficacité de l'espace.

DURACON WW-09 possède des propriétés mécaniques de note élevée par rapport aux catégories existantes pour le glissement, et il maintient des propriétés physiques proches de la catégorie standard du DURACON M25-44 de haute viscosité. Comme la catégorie WW-09 fait appel à des polymères de viscosité importante, elle présente de meilleures propriétés de fluage que d'autres catégories de glissement. Parallèlement aux qualités à court terme mentionnées ci-dessus, le matériau a également une bonne durabilité à long terme. Il peut ainsi servir dans des concepts de produits proches de ceux des catégories standard où des charges sont appliquées en continu sur le long terme.

Le DURACON WW-09 offre les mêmes excellentes qualités de glissement que d'autres classes de glissement, mais il est aussi conçu avec la capacité de réduire les bruits au cours du glissement. Le matériau est calculé dans l'optique d'un équilibre entre les propriétés mécaniques, et prévu pour une pression maximale de 5 MPa exercée sur la surface, ce qui peut se produire de façon typique dans les conditions de la pratique, et en préservant la réduction des bruits pour des pressions en surface encore plus hautes.

Pour davantage d'informations, visitez

https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pom_ww09/index.html

DURACON® est une marque de commerce déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial de la mise au point et de la production de thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits du Groupe comprend le polyoxyméthylène (POM), le polytéréphtalate de butylène (PBT), le polysulfure de phénylène (PPS), le polymère cristaux liquides (PCL) et le copolymère d'oléfine cyclique (COC). Forte de plus de 50 années d'expérience, la Société s'appuie sur un solide réseau de recherche et développement, des ressources de production et de ventes.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.