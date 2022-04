Le nouveau film de marque de SUNMI redéfinit la valeur du temps

–Commodité– Ben a oublié son portefeuille en payant, que doit-il faire ?

–Santé– Pourquoi Lucy et Paul se disputent-ils à la fruiterie ?

–Efficacité– Pourquoi tout le monde sourit dans l'autobus à l'heure de pointe ?

–Lieu– Comment le directeur de bibliothèque trouve-t-il rapidement le livre perdu que Bruno a en sa possession ?

–Amitié– Que voit Kenta à la station-service en allant rendre visite à sa mère ?

–Espoir– Comment Steve améliore-t-il la gestion de son magasin pendant la pandémie ?

Dans ces histoires, les téléphones mobiles, les paiements, les ordinateurs de bureau et les kiosques de paiements SUNMI, ainsi que les solutions fournies par des partenaires de différents secteurs, donnent les moyens aux entreprises à gagner du temps et aident tout le monde à prendre le temps de profiter de la vie ! Près de 100 partenaires du monde entier, comme Mybus, VNpay, Yonoton, Flipdish et Welpet, ont participé au lancement et ont fourni des solutions pour la scène dans différents domaines comme le transport, la restauration, la vente au détail, etc. La technologie permet de reconstruire et de transcender le temps. La nature même de l'entreprise qui crée de meilleures conditions de vie pour l'humanité ne changera pas, pas plus que l'intention originale de SUNMI de faire la même chose grâce à la technologie.

Ayant l'altruisme à cœur, SUNMI s'est engagée à équiper des appareils commerciaux de type loT pour tous les milieux, à intégrer la numérisation dans chaque scénario d'affaires et à travailler avec des partenaires de l'écosystème mondial pour bâtir un monde des affaires interconnecté.

À partir du 31 décembre 2021, la boutique d'applications SUNMI est devenue l'un des meilleurs magasins d'applications pour entreprises avec 30 000 partenaires et plus de 16 000 applications. Ces applications ont été largement utilisées dans les secteurs de la livraison de produits alimentaires, de la restauration, de la vente au détail, du contrôle fiscal et des paiements à la caisse et dans différents autres scénarios. Les solutions et produits de SUNMI dans le domaine de l'IoT ont été utilisés dans plus de 200 pays, régions et territoires, ce qui a permis de renforcer l'autonomie des commerçants du monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://www.sunmi.com/en-US/tvc3-time/

À propos de SUNMI

SUNMI est une entreprise dans le domaine de l'Internet des objets (IoT) dont la valeur fondamentale est « l'altruisme ». Nous sommes déterminés à offrir aux entreprises des appareils intelligents axés sur l'IoT et à soutenir les services cloud intégrés, à bâtir un monde interconnecté et, enfin, à réaliser le projet Entreprise 4.0.

