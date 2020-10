Le nouveau guide climatique d'Active Philanthropy montre comment les fondations peuvent lutter contre le changement climatique

Il met en avant cinq domaines « d'intersection climatique » : Sociétés justes et démocratiques, santé, groupes défavorisés, éducation et préservation de la nature, ce qui suggère où les mesures de protection du climat peuvent bénéficier à d'autres activités des fondations. Selon le Dr Felicitas von Peter, fondatrice et associée directrice d'Active Philanthropy : « La lutte contre le changement climatique est gravement sous-financée dans le monde entier. Vu l'ampleur du problème, nous avons un besoin urgent de fondations pour renforcer leur action contre la crise climatique ».