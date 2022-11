Le nouveau guide des tendances visuelles de Wondershare offre aux créateurs un moyen facile de se tenir au courant des dernières tendances en matière de design

Wondershare met les créateurs au défi de réorganiser leur contenu en utilisant l'esthétique vaporwave présentée dans leur nouvelle publication trimestrielle.

VANCOUVER, BC, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- En tant que leader dans le secteur des logiciels de créativité numérique, Wondershare est ravi d'annoncer le lancement de son Visual Trendbook trimestriel. Tous les trois mois, le Visual Trendbook présentera des tendances inspirantes en matière de design, qui se distinguent par des jeux de couleurs, des polices, des effets et des mises en page soigneusement sélectionnés. La mission de Wondershare avec cette publication est d'aider les créateurs à moderniser leur contenu et à suivre les dernières tendances dans le monde du design, de la mode, des arts visuels, de la culture pop, du cinéma et des médias sociaux.

Pour que les créateurs restent dans l'air du temps, chaque volume du Visual Trendbook proposera un ensemble d'outils sélectionnés, notamment des packs d'effets personnalisés, des filtres stylisés, des transitions, etc. En plus du Visual Trendbook, Wondershare est allé plus loin pour donner les moyens aux créateurs à travers la campagne #CreatewithWondershare conçue pour défier les créateurs d'utiliser les éléments de la tendance actuelle pour réaliser leur propre vidéo et avoir la chance de gagner un fonds créatif de 200 $ plus une collaboration avec Wondershare en tant qu'ambassadeur créatif.

« Le Visual Trendbook est une page que vous ajouterez à vos favoris », a déclaré Shaan Jahagirdar, directeur de la conception chez Wondershare. « Le monde du design avance constamment dans l'exploration et l'expression créative de nouveaux styles visuels. Cette exploration créative transforme le monde. Le Visual Trendbook permettra à la fois de publier et d'archiver les différents styles et concepts que les créateurs peuvent utiliser dans leur quête de nouveauté et de style. »

Par vote populaire, le premier volume du Visual Trendbook est consacré à l'esthétique vaporwave. En termes simples, la vaporwave est un style qui réimagine le passé à travers une lentille moderne. Il s'agissait au départ d'un microgenre de la musique électronique, mais il s'est étendu aux arts visuels, à la mode, à la décoration intérieure et à bien d'autres domaines encore. En tant que mouvement d'art numérique, la vaporwave s'inspire d'éléments clés d'époques spécifiques telles que la mode vintage, la culture pop du XXe siècle, les débuts du web design et du glitch art, les cassettes VHS, les systèmes de jeu rétro (comme Atari et Game Boy), les anime, etc. Imaginez un mélange de disco des années 80 et de punk des années 90 sur une ancienne version de Microsoft Paint avec des objets en 3D et des tropes utopiques.

Maintenant, avec la sortie du Vaporwave Trendbook, les créateurs ont l'inspiration dont ils ont besoin pour le défi #CreatewithWondershare. Tout ce qu'ils doivent faire pour participer est de créer une vidéo en utilisant le pack de conception vaporwave de Wondershare, de partager la vidéo sur les médias sociaux en incluant le hashtag #CreatewithWondershare, et de taguer @Wondershare pour avoir une chance de gagner le fonds créatif de 200 $ et de devenir le prochain ambassadeur créatif de Wondershare.

« En tant que société technologique, nous jouons avec l'idée d'outils de création de contenu depuis l'époque des CD-ROM, des ordinateurs Pentium 100 à disquette et des graphiques 16 bits », a déclaré M. Jahagirdar. « Des décennies plus tard, nous seront passés à un monde rapide et mobile, notamment en ce qui concerne la vidéographie. Cependant, notre poussée vers l'innovation et les technologies avancées ne nous empêche pas d'être nostalgiques de nos origines. Donc, vraiment, le vaporwave est tout à fait dans nos cordes comme point de départ pour le Visual Trendbook. »

Pour aider les créateurs à relever le défi, Wondershare propose un essai gratuit d'un logiciel spécifique de sa suite créative polyvalente :

Filmora — Filmora est un éditeur vidéo de premier ordre pour les utilisateurs de tout niveau de compétence.

— Filmora est un éditeur vidéo de premier ordre pour les utilisateurs de tout niveau de compétence. FilmoraGo — Rendant l'édition vidéo plus accessible, FilmoraGo est un éditeur vidéo mobile pour réaliser des vidéos amusantes en déplacement.

— Rendant l'édition vidéo plus accessible, FilmoraGo est un éditeur vidéo mobile pour réaliser des vidéos amusantes en déplacement. Filmstock — La bibliothèque Filmstock est remplie d'effets, d'images de stock et de musique tendance pour tous vos besoins d'édition vidéo.

— La bibliothèque Filmstock est remplie d'effets, d'images de stock et de musique tendance pour tous vos besoins d'édition vidéo. StoryChic — StoryChic rehaussera vos posts, histoires, bobines et autres contenus sociaux grâce à plus de 2 000 modèles.

— StoryChic rehaussera vos posts, histoires, bobines et autres contenus sociaux grâce à plus de 2 000 modèles. DemoCreator — DemoCreator est un présentateur d'écran qui rend les présentations en ligne attrayantes.

Avec la bonne vision, le bon logiciel et le pack d'effets vaporwave, les créateurs peuvent amener leurs éléments de design rétro préférés dans le futur pour avoir une chance de gagner le tout premier défi Visual Trendbook. Wondershare est fier d'avoir inspiré et de continuer à inspirer les artistes et créateurs numériques du monde entier avec le trimestriel Visual Trendbook.

Visitez le site Web de Wondershare à l'adresse www.wondershare.com et suivez-nous sur Facebook , Instagram , Twitter or YouTube pour voir comment le vaporwave s'empare du Visual Trendbook et du défi #CreatewithWondershare !

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin que, ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

