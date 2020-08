Le nouveau jeu mobile de Netmarble, BTS Universe Story, dans l'univers de BTS sera ouvert aux préinscriptions le 18 août

BTS Universe Story est un jeu mobile interactif narratif et la deuxième collaboration entre Netmarble et les superstars internationales, qui suit dans la lancée du succès global qu'a été BTS WORLD, le jeu mobile lancé en juin 2019. Les joueurs pourront explorer des histoires basées sur le BTS Universe, créer et partager leurs propres histoires avec les membres du groupe comme acteurs, ainsi qu'interagir avec les autres joueurs.

La fonctionnalité principale du jeu BTS Universe Story, le mode Créer une histoire, permet aux écrivains de créer leurs propres histoires en utilisant des outils d'édition dans le jeu. Le mode Jouer une histoire inclut des histoires interactives déjà créées, qui se développent au fur et à mesure des choix des joueurs et forment l'histoire. De plus, le jeu contient un mode RA et une fonctionnalité de Collection où les joueurs pourront personnaliser la garde-robe des personnages du BTS Universe.

Un événement spécial de pré-lancement de recrutement d'écrivains est en cours jusqu'au 24 août. Tout le monde peut y participer, et les écrivains sélectionnés obtiendront un accès exclusif aux outils d'édition du jeu pour créer leurs propres histoires avant la sortie du jeu. Ces histoires seront ajoutées officiellement au mode Jouer une histoire, et les joueurs pourront les suivre dans le jeu après le lancement.

Afin de fêter la préinscription, une vidéo exclusive contenant les personnages principaux du BTS Universe a été ajoutée à la chaîne YouTube officielle de BTS Universe Story. La vidéo est un aperçu du jeu et contient une photo des stars devant la mer, révélant cette phrase pleine de sens : « Maintenant, c'est à vous de faire partie de notre histoire. »

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de BTS Universe Story, ou suivre BTS Universe Story sur Twitter et YouTube.

# # #

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en 2000 en Corée du Sud, Netmarble figure parmi les meilleurs développeurs et éditeurs de jeux vidéos, qui repousse en permanence les limites du possible avec des jeux innovants tels que Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade&Soul Revolution, et MARVEL Future Fight. En tant que compagnie-mère de Kabam, et actionnaire principal de Jam City et Big Hit Entertainment, Netmarble a pour but de divertir des audiences du monde entier avec une variété de jeux mobiles basés sur des franchises reconnues et des collaborations avec des licences de renommée internationale. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://company.netmarble.com.

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par son PDG et producteur Bang Si-Hyuk, Big Hit Entertainment se focalise sur la production de musique, la gestion d'artiste, et l'édition. Big Hit incorpore et développe une gamme de contenu produit par des artistes du plus haut niveau, tels que le boy band de renommée mondiale BTS, et leur nouveau poulain, TOMORROW X TOGETHER. Avec pour mission de répandre de la « Musique & Artistes pour le bien-être », Big Hit s'efforce de laisser sur le monde une influence positive par le biais de la musique, tout en soutenant et inspirant les fans de musique du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1228064/BTS_Universe_Story_Pre_Registration_Image.jpg

SOURCE Netmarble