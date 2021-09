Le nouveau Keeogo+(MC), version améliorée

QUÉBEC, le 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- B-Temia inc. est fière d'annoncer le lancement d'une toute nouvelle version de son produit phare, le Keeogo. Commercialisée sous le nom de Keeogo+, cette nouvelle orthèse motorisée intelligente a été conçue pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et du clinicien et est appelée à devenir un agent de changement.

À partir des commentaires recueillis par une analyse de marché, B-Temia a conçu le Keeogo+ qui offre des nouvelles fonctionnalités et permet non seulement un ajustement plus facile, mais également une configuration plus intuitive, ce qui améliore l'efficacité du clinicien et réduit le temps d'ajustement entre les patients. En outre, le Keeogo+ a été conçu pour améliorer le confort du patient et accroître les possibilités d'ajustements, en plus d'offrir une plus grande transparence entre l'utilisateur et l'appareil.

Stéphane Bédard, président et chef de la direction de B-Temia inc. a déclaré : « Nous sommes très fiers de lancer cette nouvelle version de notre dispositif de mobilité et nous sommes convaincus que les nouvelles fonctionnalités du Keeogo+ augmenteront considérablement l'efficacité et la facilité d'utilisation, tant pour les patients que les cliniciens ». Il a ajouté : « Le Keeogo+ est maintenant encore plus à la portée des utilisateurs, puisque son applicabilité à l'industrie de la mobilité se raffine ».

À propos de Keeogo+MC

Keeogo+, abréviation de « Keep on going », est un dispositif d'assistance à la mobilité humaine mis au point par B-Temia. Ce nouveau type d'exosquelette léger qui repose sur une technologie exclusive appelée « DermosqueletteMC » fournit une assistance robotique aux jambes de l'usager. Ainsi, l'appareil détecte les mouvements de la personne, il intervient, puis l'aide grâce à un logiciel de pointe et à l'assistance motorisée. L'appareil est conçu pour aider les personnes qui ont subi un AVC, qui souffrent d'arthrite du genou, d'une condition musculaire ou neurodégénérative, d'une lésion de la moelle épinière, ou de toute autre lésion qui affecte sa mobilité. Le Keeogo+ est utilisé dans les cliniques comme appareil de réadaptation ou comme appareil d'assistance personnelle à la maison, au travail et dans la communauté ; il facilite alors les mouvements de l'utilisateur dans ses activités quotidiennes. Le Keeogo+ est actuellement vendu au Canada, en Europe et en Asie. Pour en apprendre davantage, consultez le site Web www.b-temia.com/Keeogo.

À propos de B-Temia inc.

Fondée en 2010, B-Temia inc. est une entreprise canadienne de technologies robotiques novatrices qui développe et commercialise des produits de pointe pour le marché en croissance des systèmes de renforcement humain. B-Temia exerce ses activités grâce à un réseau mondial de sociétés, notamment B-Temia inc., B-Temia Asia et B-Temia USA inc., qui œuvrent dans les domaines médical, industriel et militaire. B-Temia possède une technologie brevetée appelée le DermosqueletteMC qui restaure, maintient ou améliore la mobilité des utilisateurs. Pour en apprendre davantage, consultez le site Web www.b-temia.com.

