Le nouveau laboratoire de sécurité incendie des câbles d'UL reçoit l'approbation de la Défense civile des Émirats arabes unis

Avant que la Défense civile des Émirats arabes unis n'accorde son agrément au laboratoire d'Abu Dhabi, les laboratoires agréés par UL effectuaient les tests et la certification aux États-Unis et au Canada pour les exportations de produits vers le marché des Émirats arabes unis. Ces laboratoires sont reconnus par les autorités réglementaires en tant qu'organismes de certification et laboratoires d'essais. L'agrément du laboratoire basé aux EAU confirme que l'installation est un laboratoire d'essai et/ou de certification reconnu et que les essais effectués en son sein sont conformes à la Commission électrotechnique internationale (CEI), aux normes britanniques (BS) et aux normes européennes (EN).

« Les Émirats arabes unis s'efforcent d'être l'un des pays les plus sûrs au monde, et c'est pourquoi des autorités telles que la Défense civile des Émirats arabes unis ont été créées », a déclaré Sameer Abdul Salam, directeur principal du développement commercial d'UL pour la région Moyen-Orient et Afrique. « Pour importer, fabriquer ou vendre des produits de sécurité incendie aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, le Koweït et Oman, les fabricants doivent démontrer la sécurité de leurs produits en les testant et en les certifiant par le biais d'un laboratoire de test et d'un organisme de certification agréés ».

« Suite à l'approbation étendue par la Défense civile des Émirats arabes unis du laboratoire de sécurité et de performance des câbles résistant au feu d'Abu Dhabi, UL peut simplifier le processus pour les fabricants qui cherchent à importer ou à vendre leurs câbles de ce type aux Émirats arabes unis et les aider à instaurer la confiance dans la sécurité de leurs produits auprès de leurs clients », a déclaré M. Salam.

Le laboratoire agréé pour la sécurité et la performance des câbles résistants au feu est composé d'experts d'UL et a la capacité de tester les câbles ignifuges et résistants au feu, les câbles d'alarme incendie, les câbles de construction ayant un indice de résistance au feu, les câbles de composants en fibre optique ayant un indice de résistance au feu et les busways. Le laboratoire peut réaliser des tests selon plusieurs normes relatives aux propriétés de retardement de flamme et de résistance au feu, notamment les normes IEC, BS et EN.

« Nous sommes très fiers de cette réalisation. Le fait d'être approuvé par la Défense civile des Émirats arabes unis va nous permettre d'aider les fabricants à accéder plus facilement que jamais au marché des Émirats arabes unis », a déclaré Hamid Syed, vice-président et directeur général d'UL au Moyen-Orient et en Afrique. « En fournissant des services de test, d'inspection et de certification dans le pays, nous pouvons aider nos clients à commercialiser leurs produits de sécurité incendie rapidement et en toute sécurité. Depuis notre laboratoire national, nous pouvons les guider dans la gestion des risques, de la sécurité et des performances des produits, et relever les défis logistiques, notamment la réduction des coûts d'expédition, tout en les aidant à fournir des produits conformes dans toute la région ».

À propos d'UL

UL est le leader mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sûreté, de sécurité et de durabilité. Nous pensons que notre connaissance approfondie des produits et notre intelligence des chaînes d'approvisionnement font de nous le partenaire de choix des clients confrontés à des défis complexes. Pour en savoir plus, consultez le site UL.com .

Contact presse :

Steven Brewster

UL

+1.847.664.8425

[email protected]

Christina Bostock

IHC

E-mail : [email protected]

Tél : 971.55.887.3054

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1802349/Fire_Test_Abu_Dhabi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL