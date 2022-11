Le nouveau lifting par fils tenseurs avec un brevet de conception approuvé « TIMEMACHINE LIFT THREAD, ANCHORING DUAL COG »

SÉOUL, Corée du Sud, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le lifting par fils tenseurs sans risque et sans chirurgie, la méthode de lifting la plus représentative avec de nombreux avantages

Ces derniers temps, avec le développement de diverses procédures de lifting, il existe de nombreuses méthodes pour obtenir une apparence naturelle, et de nombreuses personnes se soumettent régulièrement à ces procédures en raison de leur faible coût.

TIMEMACHINE LIFE THREAD

La procédure de lifting la plus populaire est le lifting par fil tenseurs, une procédure qui consiste à tendre la peau relâchée en insérant un fil fin sous celle-ci. Le lifting par fil tenseurs ne présente pas d'effets secondaires, car il consiste à insérer un fil médical sous la peau, sans laisser de résidu. La procédure peut être appliquée à n'importe quelle partie du corps en plus du visage, et l'effet est ferme et durable. C'est une alternative parfaite pour les clients qui recherchent un effet liftant maximal sans avoir recours à la chirurgie.

Récemment sous les projecteurs : L'ANCHORING DUAL COG PDO de TIMEMACHINE LIFT THREAD

Avec son design breveté, l'ANCHORING DUAL COG tend le tissu cutané dans toutes les directions grâce à sa structure 4D à 360 degrés. Il est particulièrement efficace pour le lifting de la peau relâchée, du double menton, des joues affaissées, des rides du front et des paupières tombantes. En outre, le matériel en PDO est bénéfique pour la régénération de la peau, la correction des rides, la gestion de l'élasticité et l'amélioration de la peau par la production de collagène.

La technique ANCHORING DUAL COG consiste à insérer deux fils de formes différentes en une seule fois pour offrir un double lifting, permettant ainsi de réduire la durée de la procédure, d'atténuer la douleur et de minimiser les dommages aux tissus. Le mécanisme à coupe crantée bidirectionnelle n'a pas d'effet secondaire sur la peau car il permet de répéter le lifting et la fixation par petites sections. La partie terminale spécifique assure un effet d'ancrage complet en minimisant le mouvement du fil, ce qui permet un lifting et un entretien efficaces. TIMEMACHINE est produit dans le cadre d'une gestion de la qualité la plus élevée et la plus stricte dans une usine certifiée GMP, ISO13485 et CE.

À propos de TIMEMACHINE LIFT THREAD

TIMEMACHINE LIFT THREAD est une entreprise coréenne spécialisée dans la fabrication de fils tenseurs. Elle propose plusieurs types de fils tenseurs en PDO, PCL, PLLA et PLACL, et avec différentes caractéristiques telles que les fils tenseurs moulés, les fils tenseurs crantés, les fils volumineux et les fils simples. Un responsable a déclaré : « la technique de lifting par fils tenseurs pour le traitement des rides évolue sans cesse, et le résultat du lifting peut être amélioré en utilisant différents types de fils sur différentes zones. Le plus important est d'utiliser des matériaux de qualité et de recourir à une procédure sûre par un spécialiste qualifié ».

