Le nouveau livre blanc de BoaCompra by PagSeguro souligne que seulement 22 % des cartes utilisées en Amérique latine sont compatibles avec les cartes internationales

Les données sont issues d'une étude exclusive qui montre que la plupart des commerçants interrogés dans cette région conviennent que le fait de pouvoir offrir des options de paiement locales change la donne

SÃO PAULO, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- BoaCompra by PagSeguro, une société fintech spécialisée dans la possibilité pour les entreprises du monde entier d'accepter les méthodes de paiement locales et les devises locales de 17 pays d'Amérique latine, vient de publier une étude exclusive sur le principal scénario actuel du marché en ligne d'Amérique latine. Intitulé « Digital renaissance in Latin America : a deep dive into trends, opportunities, and challenges in the Latin American e-commerce industry », le livre blanc a été réalisé en partenariat avec Americas Market Intelligence (AMI).

Cette étude complète fournit des informations et des données actualisées sur le marché en ligne d'Amérique latine, qui évolue rapidement. Cette région offre de nombreuses opportunités aux entreprises opérant dans le secteur du numérique, en particulier aujourd'hui, avec la pénétration croissante des banques numériques, le processus de numérisation de la région encore accéléré par la pandémie et la reprise de l'économie post-Covid. L'étude se concentre sur les six principaux marchés de l'Amérique latine : Brésil, Mexique, Chili, Colombie, Pérou et Argentine.

Outre les données internes de l'AMI et les sources publiques, la recherche a également inclus des entretiens approfondis avec des commerçants transfrontaliers et des acteurs locaux vendant sur les marchés susmentionnés dans de multiples secteurs, notamment la vente au détail, le streaming vidéo et musical, les jeux, les voyages et les fournisseurs de biens numériques B2B. Les entretiens ont eu lieu au cours du premier trimestre de 2022.

Un point commun entre toutes les industries est la compréhension que la numérisation est une tendance continue qui est là pour rester. Avec une moyenne de 77 % à la fois dans la pénétration d'internet et dans les personnes qui possèdent un smartphone, faire des achats et faire plusieurs autres activités quotidiennes personnelles et professionnelles en ligne est la préférence d'un nombre croissant de Latino-Américains.

Dans ce contexte, les entreprises de tout secteur trouvent en Amérique latine un excellent choix pour leur expansion internationale. Des secteurs tels que le commerce de détail et les biens numériques ont connu une augmentation exponentielle de leurs ventes pendant la pandémie : le livre blanc montre que 61 % de la population des pays évalués ont effectué des achats en ligne en 2020 et, en 2021, ce chiffre est passé à 67 %. Avec une plus grande fréquence, une plus grande variété de produits et un ticket moyen plus élevé, l'AMI prévoit que le marché du commerce électronique en Amérique latine connaîtra une croissance annuelle moyenne de 25 %, pour atteindre 646 milliards de dollars américains en 2025.

Pour exploiter tout ce potentiel de marché, il est fondamental de répondre aux attentes des clients ; lorsqu'il s'agit de commerçants étrangers vendant en Amérique latine, cela inclut la nécessité d'accepter les paiements locaux et les devises locales.

Selon l'étude, si les cartes de crédit restent le mode de paiement le plus utilisé en Amérique latine (46 % des ventes en 2021), 78 % des cartes utilisées dans la région sont exclusivement nationales. Au Brésil, le taux de paiements par carte de crédit exclusivement nationaux atteint 70 %. Presque tous les commerçants interrogés au cours des recherches s'accordent à dire que le fait de pouvoir proposer des options de paiement par carte locale change la donne, car cela augmente les taux d'approbation, améliore l'expérience client et permet aux commerçants de proposer des pratiques locales telles que les paiements échelonnés (qui représentent 50 % des ventes en ligne payées par carte de crédit, selon le segment et le montant de l'achat).

Une autre tendance majeure en Amérique latine est la préférence croissante pour les services bancaires mobiles et les méthodes de paiement numériques, comme Pix au Brésil (méthode de paiement électronique et instantanée proposée par la banque centrale brésilienne). Cela fait progresser l'inclusion et l'innovation financières dans la région, modifiant considérablement le paysage des paiements traditionnels et rendant encore plus intéressant pour les entreprises étrangères d'y vendre leurs produits.

Naviguer dans ce scénario financier complexe rend difficile l'exercice d'activités en Amérique latine pour les entreprises étrangères qui ne disposent pas d'une entité locale, ce qui souligne la nécessité de compter sur un partenaire local possédant une expertise du paysage financier de la région. Ainsi, des données pertinentes et des solutions possibles pour les commerçants opérant ou prévoyant d'opérer en Amérique latine sont disponibles dans le livre blanc complet, qui peut être téléchargé gratuitement via ce lien : https://hubs.la/Q01csnZv0 .

À propos de BoaCompra by PagSeguro

BoaCompra by PagSeguro est une plateforme de paiements locaux qui permet aux commerçants du monde entier d'accepter des paiements locaux en Amérique latine ou d'envoyer des paiements au Brésil. Il s'agit d'une solution de paiement unique qui offre un traitement local dans la devise locale avec un règlement local ou international dans 17 pays de l'Amérique latine. Elle fait partie de PagBank PagSeguro, l'une des plus grandes sociétés fintech de l'Amérique latine et un fournisseur de solutions technologiques financières innovantes reposant sur une infrastructure robuste.

À propos d'Americas Market Intelligence

Americas Market Intelligence (AMI) est le premier cabinet d'intelligence économique pour l'Amérique latine. Il fournit aux entreprises de puissants renseignements sur le marché et la concurrence pour les aider à réussir dans la région, en mettant l'accent sur les scénarios financiers, les méthodes de paiement et les solutions financières innovantes.

SOURCE BoaCompra