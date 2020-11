Le nouveau long métrage documentaire du réalisateur primé Anthony Wonke sur Johnnie Walker offre un portrait de notre époque

Le film indépendant, créé par Something™ Originals et produit par la société de production Partizan, plusieurs fois primée, raconte l'histoire extraordinaire d'optimisme et de résilience - explorant comment, sur deux siècles, la marque a traversé les inondations, les pandémies de grippe et les guerres mondiales, tout en prenant position contre les inégalités raciale et fondées sur le genre en cours de route.

« C'est l'histoire de Johnnie Walker, mais c'est plus qu'une histoire de whisky, c'est une histoire de culture et de la nécessité universelle de pouvoir regarder l'avenir avec espoir. C'est ce qui rend cette histoire si fascinante - ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est l'histoire qui raconte où nous en sommes aujourd'hui et ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant », explique Anthony Wonke.

Le réalisateur/producteur primé aux Oscars, Emmy et BAFTA, dont les précédents sujets documentaires sont Cristiano Ronaldo, Star Wars et AP McCoy, a passé une grande partie de son temps en confinement à rechercher des histoires et des points de vue inédits sur la façon dont Johnnie Walker a constamment surmonté l'adversité avec optimisme, pour cimenter sa place dans la culture en tant qu'icône mondiale.

Parmi une vaste liste de contributeurs figure l'actrice, activiste et ambassadrice de marque Sophia Bush : « Les gens ne veulent pas seulement de nouveaux produits qui ont un impact sur leur vie, ils veulent des marques qui ont un impact positif sur le monde. L'équipe de Johnnie Walker l'a reconnu et n'a eu de cesse d'agir en conséquence par le biais de campagnes et de programmes percutants. Cette équipe est prête à influer sur le cours de l'histoire et à aider à faire évoluer la culture, et je suis très fier de l'avoir accompagnée dans ce voyage pour soutenir ses efforts en matière d'égalité des sexes en particulier. »

Sophia Bush est rejointe par Cappadonna du Wu-Tang Clan, le musicien rock Zakk Wylde, Sean Miyashiro de 88rising, la légende de la publicité Sir John Hegarty et bien d'autres encore, au fur et à mesure que l'impact culturel de la marque s'étend du Myanmar au Brésil, de l'Inde à l'Irak.

Myriam Lopez-Otazu, vice-présidente, Acquisitions et contenus, Discovery : « Nous sommes ravis de présenter la première de The Man Who Walked Around the World sur les plateformes et les services Discovery en novembre. C'est une histoire fascinante et, compte tenu de la situation actuelle dans le monde, elle tombe vraiment à point. »

John Williams, directeur de Diageo Global Scotch, a ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers de notre histoire. Nous sommes pour quelque chose dans Johnnie Walker et ce quelque chose est le progrès - nous cherchons toujours à aller de l'avant pour que nos lendemains soient meilleurs que les jours qui les précédent. En deux siècles, nous avons appris que le progrès a besoin de résilience et d'optimisme. Ce sont les idéaux qui sous-tendent notre philosophie, Keep Walking, et je ne peux imaginer un moment où cette philosophie pourrait être plus pertinente. »

Andy Hewitt, directeur associé de Something™ Originals, commente ainsi : « Imaginer, filmer et monter ce documentaire dans le contexte d'une pandémie mondiale, avec toutes les tensions qui ont fait surface cette année, donne à cette histoire une pertinence contemporaine profonde dont personne n'aurait pu être pleinement conscient lorsque nous avons eu l'idée du documentaire. Nous ne pourrions être plus fiers du produit fini. »

Vous pouvez regarder la bande-annonce de The Man Who Walked Around the World ici : https://youtube.com/channel/UCKdI6o1Rx9BcFaQ1Ul5Xx6A

Le documentaire sera diffusé dans son intégralité à partir du 12 novembre via le portefeuille de marques et services de Discovery. Pour plus d'informations, consultez le site Web https://themanwho.film

Hashtag officiel : #TheManWho

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CJBXSNQqb-k

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1332172/Discovery_Networks_Sophia_Bush.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1332173/Discovery_Networks_Johnnie_Walker.jpg

SOURCE Discovery Networks