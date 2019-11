Le nouveau Microsoft Industry Experience Center présente Digimarc Platform

Avec également des applications interactives de vente au détail utilisant Digimarc Barcode

BEAVERTON, Oregon, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC) a annoncé que plusieurs applications de sa plateforme étaient proposées au nouveau Microsoft Industry Experience Center (IEC) de Redmond (Washington) et au Microsoft Technology Center (MTC) de Munich (Allemagne), qui a récemment rouvert ses portes aux entreprises clientes. Ces deux sites présentent la plateforme Digimarc Platform dans la partie « vente au détail » de l'exposition, avec Digimarc Barcode pour les étiquettes d'emballage et thermiques et le logiciel de lecture à balayage Digimarc intégré à Microsoft Windows 10. Les deux entreprises travaillent depuis longtemps ensemble en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle des détaillants et de renforcer l'engagement du consommateur avec les produits, et aujourd'hui ce partenariat se manifeste dans son intégralité et de manière immersive aux sièges régionaux de Microsoft.

IEC et MTC de Microsoft présentent des solutions fondées sur Digimarc Platform qui permettent un passage plus rapide à la caisse, un engagement du consommateur, une gestion des stocks, un contrôle de la qualité de fabrication et un cheminement global des paquets simplifié tout au long de la chaîne logistique. Le cœur de cette plateforme est Digimarc Barcode, un support de données visuellement imperceptible qui peut être lu par des smartphones, des scanneurs au point de vente et d'autres dispositifs dotés du logiciel Digimarc Discover.

« Je suis heureuse de pouvoir compter sur Digimarc pour une nouvelle exposition captivante dans le domaine de la vente au détail et des marchandises de grande distribution à notre Microsoft Technology Center de Munich », explique Xenia Giese, responsable de la vente des solutions industrielles et des marchandises grand public (Microsoft Deutschland GmbH). « Digimarc Platform intéresse le secteur des marques de vente au détail de grande distribution, car les solutions qu'elle prend en charge soutiennent les gains d'efficience lors du passage à la caisse et dans la gestion de la chaîne logistique. »

Le démonstrations Digimarc proposées au Microsoft IEC de Redmond sont :

Café connecté : des tasses de café utilisant Digimarc Barcode, ou des « tasses connectées », suivent la commande d'une boisson et le temps qu'il faut pour l'exécuter, et offrent aux clients d'autres contenus sans le risque d'une étiquette thermique endommagée après un renversement.

: des tasses de café utilisant Digimarc Barcode, ou des « tasses connectées », suivent la commande d'une boisson et le temps qu'il faut pour l'exécuter, et offrent aux clients d'autres contenus sans le risque d'une étiquette thermique endommagée après un renversement. Étiquettes au niveau des étagères : des étiquettes au niveau des rayons qui intègrent Digimarc Barcode et permettent un lien direct avec les clients au moment de la décision. Mise au point avec Vestcom, le leader du secteur dans les solutions à données intégrées au niveau des rayons pour les détaillants et les marques grand public, cette démonstration est une intégration du produit @shelf de Vestcom et de Digimarc Barcode. Une fois que les clients scannent l'étiquette avec leur smartphone, ils obtiennent le contenu correspondant, comme un prix personnalisé, des offres promotionnelles et des recettes pour renforcer l'engagement et l'achat. Des employés du magasin peuvent également utiliser des terminaux mobiles pour une meilleure gestion des stocks, et faire appel à des robots pour scanner les rayons en vue de la conformité du planogramme, économisant ainsi du temps et libérant des employés pour qu'ils aident les clients dans le magasin.

: des étiquettes au niveau des rayons qui intègrent Digimarc Barcode et permettent un lien direct avec les clients au moment de la décision. Mise au point avec Vestcom, le leader du secteur dans les solutions à données intégrées au niveau des rayons pour les détaillants et les marques grand public, cette démonstration est une intégration du produit @shelf de Vestcom et de Digimarc Barcode. Une fois que les clients scannent l'étiquette avec leur smartphone, ils obtiennent le contenu correspondant, comme un prix personnalisé, des offres promotionnelles et des recettes pour renforcer l'engagement et l'achat. Des employés du magasin peuvent également utiliser des terminaux mobiles pour une meilleure gestion des stocks, et faire appel à des robots pour scanner les rayons en vue de la conformité du planogramme, économisant ainsi du temps et libérant des employés pour qu'ils aident les clients dans le magasin. Prix flexibles pour les aliments frais : Digimarc Barcode pour les étiquettes thermiques offre aux détaillants des capacités de tarification dynamique sur les aliments frais dont la date d'expiration est toute proche. Grâce à cette capacité, un épicier peut proposer une progression de remises sur les aliments dont la date d'expiration est proche, au lieu de les jeter comme déchets et de réduire les stocks. Les vendeurs dans le magasin scannent Digimarc Barcode pour les étiquettes thermiques pour connaître la date d'expiration du produit en vue d'ajuster les prix à la volée, pendant que le client peut vérifier la date d'expiration et obtenir d'autres informations utiles en scannant l'étiquette avec l'appli du détaillant, Digimarc Discover, et d'autres applications partenaires.

« L'inclusion de Digimarc Platform dans les centres d'expérience de Microsoft témoigne de notre solide partenariat avec Microsoft, et de la valeur et de la maturité croissantes de nos produits », explique Heidi Dethloff, vice-présidente du marketing chez Digimarc. « Les détaillants recherchent une plus grande efficacité opérationnelle et moins de friction pour leurs clients. Et les applications de détail de Digimarc Platform peuvent les aider à atteindre leurs objectifs. Les visiteurs pourront découvrir des présentations interactives qui montrent toutes les capacités de Digimarc dans toute une série de contextes de vente au détail. »

Digimarc Platform crée un écosystème de dispositifs connectés, comme des smartphones, des scanneurs de codes-barres et des systèmes de vision artificielle afin d'identifier facilement les contenus de toutes sortes, sur la base des données ou des informations exclusives de la norme GS1. Digimarc collabore avec les plus grands détaillants et entreprises de produits grand public afin d'améliorer les opérations des magasins et de renforcer l'engagement du consommateur.

Plus d'informations sur la façon dont Digimarc Platform profite aux détaillants.

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC) est une société pionnière dans l'identification automatique d'objets du quotidien tels que les emballages de produits et la quasi-totalité des supports, et notamment les imprimés, les images et le son. La plateforme Digimarc offre des technologies de reconnaissance automatique innovantes et complètes pour simplifier la recherche et transformer la découverte d'informations grâce à une fiabilité, une efficacité et une sécurité inégalées. Digimarc dispose d'un portefeuille mondial de brevets, qui comprend plus de 1 100 brevets accordés et en instance. Ces innovations comprennent une technologie d'identification de pointe, le code à barres Digimarc, ainsi que le logiciel Digimarc Discover® pour la lecture de codes à barres, la reconnaissance d'images, comme couches de sa plateforme révolutionnaire. Digimarc est située à Beaverton, dans l'Oregon. La plateforme Digimarc permet des applications qui profitent aux détaillants et aux marques grand public, aux agences gouvernementales nationales et régionales, aux secteurs des médias et du divertissement, et autres. Visitez digimarc.com et suivez-nous sur Digimarc pour en savoir plus sur The Barcode of Everything®.

À propos de Microsoft Industry Experience Center

L'Industry Experience Center (IEC) permet aux clients d'envisager l'art du possible pour leur propre transformation numérique avec Microsoft comme leur conseiller sectoriel et partenaire numérique. L'IEC offre un point d'accès exécutif différencié qui illustre le leadership des idées et l'innovation sectorielle grâce à des expériences et des récits immersifs. Il fait la part belle aux technologies de pointe, aux solutions innovantes et à des démonstrations puissantes qui montrent comment les clients et les partenaires travaillent avec Microsoft pour révolutionner leur secteur et donner vie à la transformation numérique. Les engagements de l'IEC contribuent à générer des idées créatives, des conversations inspirées et de nouvelles opportunités pour libérer les connaissances et stimuler l'innovation. L'IEC permet aux partenaires de présenter des solutions conjointes sur lesquelles repose la transformation numérique à laquelle nous œuvrons ensemble. Il donne une large visibilité à toute une série de clients et leur permet d'orienter leurs solutions partenaires. De nombreuses expériences à l'IEC sont proposées aux centres technologiques de Microsoft (MTC) et à ses centres d'expérience (EC) à travers le monde pour une plus grande visibilité à l'international.

À propos de Vestcom

Basé à Little Rock dans l'Arkansas, Vestcom est le leader des solutions pour bordures de rayons sous contrôle technologique, destinées au secteur du commerce de détail et du grand public. Les résultats de ces solutions ont fait leurs preuves chez les plus grands détaillants du pays et leurs fournisseurs par une influence sur le comportement du consommateur au point de décision et par un traitement de plus de deux milliards de mises à jour sur les prix et promotions chaque semaine dans les installations de production de la société réparties sur l'ensemble des États-Unis. Les services de Vestcom profitent à ses clients détaillants dont ils réduisent le coût global de possession, augmentent les ventes et coordonnent l'exécution dans les magasins entre les détaillants et leurs partenaires de marques. Pour davantage de renseignements sur Vestcom, visitez www.vestcom.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpg

Related Links

http://www.digimarc.com



SOURCE Digimarc Corporation