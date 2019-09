Le nouveau parcours de soins de la Fédération dentaire internationale (FDI) promeut une collaboration entre les patients et leurs dentistes en vue de gérer l'édentement partiel

Au lieu de perdre toutes leurs dents en vieillissant, de plus en plus de patients atteignent un certain âge avec de nombreuses dents encore intactes. Cette capacité à conserver plus de dents a conduit à l'avènement d'un groupe de patients relativement nouveau : les patients partiellement édentés. Ces patients ont une ou plusieurs dents manquantes, qui sont soit naturellement absentes, soit ont été extraites à la suite d'une maladie, d'un choc ou d'une opération.

La FDI a lancé une série d'outils pour proposer à ce groupe de patients une approche complète et personnalisée du traitement et du soin. Ceux-ci comprennent le livre blanc Collaborative Care Continuum: The 3Cs pathway for partially dentate patients (Continuum de soins collaboratifs : le parcours de soins des 3C pour les patients partiellement édentés), ainsi que des directives destinées aux professionnels de la santé bucco-dentaire en faveur de la communication entre les patients et les praticiens, qui proposent des conseils pour prendre en charge les patients partiellement édentés.

Un édentement même partiel affecte de nombreux aspects de la vie et peut :

Limiter l'appréciation de certains aliments :

Saper la confiance en soi ;

Conduire à un isolement social et affecter les relations avec les autres.

« Notre travail se focalise sur une approche personnalisée de la prise en charge des patients partiellement édentés », a déclaré le Dr Kathryn Kell, présidente de la FDI. « Nous savons qu'une bonne communication entre le patient et le praticien est associée non seulement à une meilleure satisfaction du patient, mais aussi à une meilleure observance du traitement. »

Pour traiter un patient partiellement édenté, on suit un processus en trois étapes appelé le continuum de soins collaboratif, ou le parcours de soins des 3C (pour « collaborative care continuum »). Ce parcours inclut :

Une phase pré-traitement et d'évaluation ;

Une phase de traitement ; et

Une phase post-traitement et de soins à long terme.

Les professionnels de la santé bucco-dentaire doivent accorder une importance égale à chacune de ces trois phases et organiser leur traitement et leur plan de soins le long de ce continuum.

Le travail de la FDI auprès des patients partiellement édentés est soutenu par GSK. « Nous nous réjouissons de collaborer avec la FDI pour améliorer le traitement et le soin adressés à ce groupe unique de patients », a déclaré le Dr Roshan Varghese, directeur mondial des affaires médicales en soins dentaires chez GSK. Nous sommes persuadés que le meilleur traitement réside dans une éducation complète des patients. L'attention portée au soin et à l'entretien à long terme doit devenir une part intégrante de tout traitement adressé à des patients partiellement édentés. »

